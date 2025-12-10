Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αεροπλάνο «προσγειώθηκε» πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο (vid)

Συγκεκριμένα, το όχημα, κινούμενο σε πολυσύχναστη διαπολιτειακή οδό στη Φλόριντα, χτυπήθηκε από ένα μικρό αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.
Το αεροπλάνο, το οποίο υπέστη «απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες», σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Μπρέβαρντ και τελικά συνετρίβη (πέφτοντας πάνω) σε ένα Toyota Camry.
Ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροσκάφους, ένας άνδρας από το Orlando και ένας από το Temple Terrace, και οι δύο 27 ετών, δεν τραυματίστηκαν.
Η 57χρονη οδηγός του Camry μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.
Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το αεροπλάνο να προσπαθεί να προσγειωθεί στον αυτοκινητόδρομο ενώ το Camry ήταν εν κινήσει.
Στα πλάνα φαίνεται η ρόδα του αεροσκάφους πάνω στο όχημα πριν το αεροπλάνο γλιστρήσει μπροστά από αυτό στον δρόμο.
Πηγή: newsbeast.gr