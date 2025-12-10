Εργοδότης απέλυσε εργαζόμενη γιατί πήγαινε κάθε μέρα 40' νωρίτερα στο γραφείο - Γιατί δικαιώθηκε

Μία εργαζόμενη στην Ισπανία απολύθηκε επειδή πήγαινε νωρίτερα στη δουλειά της. Συγκεκριμένα, είχε τόσο... θράσος που έφτανε στο γραφείο της 40 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιάς της.

Μπορεί κάποιοι εργοδότες να έκαναν τα στραβά μάτια και από μέσα τους -ή και... απ' έξω τους- να το επικροτούσαν, αλλά ο συγκεκριμένος είχε άλλη άποψη! Ήδη από το 2023 η επιχείρηση είχε ζητήσει από την εργαζόμενη να σταματήσει να πηγαίνει νωρίτερα, καθώς είχε σαφείς εντολές να μην «χτυπάει» κάρτα πριν τις 7:30 που ξεκινούσε η βάρδιά της. Εκείνη, ωστόσο, έφτανε πάντα μεταξύ 6:45 και 7:00.

Τελικά κάποια στιγμή ο εργοδότης της 22χρονης την απέλυσε. Όπως ισχυρίστηκε, η συνήθειά της να φτάνει τόσο νωρίτερα δεν προσέφερε τίποτα στην εταιρεία, ενώ με τη συμπεριφορά της έδειχνε πως απλά αγνοούσε τους κανόνες.

Η εργαζόμενη προσέφυγε στο Κοινωνικό Δικαστήριο του Αλικάντε, υποστηρίζοντας πως η απόλυση ήταν άδικη. Ωστόσο, οι δικαστές ενημερώθηκαν ότι, παρά τις προφορικές και γραπτές προειδοποιήσεις, εκείνη συνέχισε, συγκεντρώνοντας άλλες 19 παράτυπες πρόωρες αφίξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, προσπάθησε να συνδεθεί στην εταιρική εφαρμογή πριν καν φτάσει στην εταιρεία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο εργοδότης την κατηγόρησε επίσης πως πούλησε μεταχειρισμένη μπαταρία εταιρικού αυτοκινήτου χωρίς άδεια.

Το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, αναφέροντας πως το θέμα δεν ήταν η άφιξή της στο γραφείο, αλλά η άρνησή της να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας -κάτι που θεωρείται παράβαση με βάση το σχετικό άρθρο του εργατικού κώδικα της Ισπανίας.

Πηγή: ethnos.gr