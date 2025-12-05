Γιατί σχεδόν ένας στους δύο θα προτιμούσε να έχει γεννηθεί το 1975 αντί για σήμερα, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα;

Μια νέα διεθνής έρευνα της Ipsos αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες θα προτιμούσαν να έχουν γεννηθεί το 1975, αντί για το 2025.

Συγκεκριμένα, το 44% των ερωτηθέντων σε 30 χώρες δήλωσε ότι θα επέλεγε τη ζωή πριν από 50 χρόνια, ενώ μόλις το 24% θα διάλεγε να γεννηθεί σήμερα. Ένα 32% δεν επέλεξε καμία από τις δύο χρονολογίες.

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (55%) πιστεύουν ότι οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι το 1975, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον ήταν καλύτερο, το αίσθημα ασφάλειας και την πιο ήρεμη καθημερινότητα ως βασικούς λόγους νοσταλγίας. Από την άλλη πλευρά, όσοι προτιμούν το παρόν αναδεικνύουν τις προόδους στην υγεία, την εκπαίδευση και το επίπεδο διαβίωσης.

Διαφορές ανά γενιά

Η Generation Z είναι η μόνη γενιά που δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση για το μέλλον: 38% θα ήθελαν να έχουν γεννηθεί το 2025, έναντι 34% που θα προτιμούσαν το 1975.

Αντίθετα, η πλειονότητα των Millennials (39%), της Generation X (55%) και των Baby Boomers (54%) θεωρεί πως η ζωή πριν από μισό αιώνα ήταν καλύτερη.

Στη Βραζιλία, όπου η έρευνα είχε ιδιαίτερη συμμετοχή, το 42% θα επέλεγε το 1975, ενώ το 29% θα διάλεγε τη σημερινή εποχή.

Παγκόσμιες τάσεις και εξηγήσεις

Σε 29 από τις 30 χώρες που συμμετείχαν, η πλειονότητα των πολιτών προτιμά το 1975.

Η μεγαλύτερη νοσταλγία καταγράφεται στη Γαλλία (57%), το Βέλγιο και το Μεξικό (53%). Σύμφωνα με τον Alexandre Guerin της Ipsos Γαλλίας, «η νοσταλγία είναι βαθιά ριζωμένη στη γαλλική κουλτούρα», αποτελώντας μηχανισμό διαφυγής από ένα αβέβαιο παρόν.

Αντίθετα, η Νότια Κορέα ξεχωρίζει ως η χώρα με την ισχυρότερη προτίμηση για το μέλλον, με το 44% των πολιτών να δηλώνει ότι θα ήθελε να έχει γεννηθεί το 2025. Ακολουθεί η Ινδία με 32%. Η ταχεία οικονομική και τεχνολογική άνοδος της Κορέας μέσα σε μία μόνο γενιά φαίνεται να ενισχύει αυτή την τάση, καθώς το 1975 μοιάζει πλέον σαν «ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος».

Ένα παρελθόν που οι περισσότεροι δεν έζησαν

Το 72% των συμμετεχόντων στις χώρες της έρευνας έχει γεννηθεί μετά το 1975 - δεν έχει δηλαδή προσωπικές μνήμες της εποχής που εξιδανικεύει. Η Ipsos επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της νοσταλγίας βασίζεται σε αντιλήψεις και όχι σε εμπειρίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή 23.772 ατόμων κάτω των 75 ετών σε 30 χώρες παγκοσμίως.

Πηγή: iefimerida.gr