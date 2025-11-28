Σε λίγο θα αράξουν και στον καναπέ σου - Αγριογούρουνο βγήκε από πιλοτή πολυκατοικίας στο Περιστέρι

Δεν θέλει πολύ ακόμα ώστε να μπεις μια μέρα στο σπίτι σου και να δεις ένα αγριογούρουνο να αράζει στον καναπέ και να βλέπει Λιάγκα καλώντας σε να κάτσεις παρέα του.

Ακούγεται αστείο αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Άγρια ζώα ξεκίνησαν να έρχονται κοντά στον αστικό ιστό σε απομακρυσμένες περιοχές για να βρουν ελάχιστο φαγητό μια και οι άνθρωποι καταστρέψαμε το φυσικό τους περιβάλλον και πλέον έχουν φτάσει να κυκλοφορούν δίπλα στα αμάξια.

Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok φαίνεται αγριογούρουνο να βγαίνει από πιλοτή στο Περιστέρι.

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