Σε λίγο θα αράξουν και στον καναπέ σου - Αγριογούρουνο βγήκε από πιλοτή πολυκατοικίας στο Περιστέρι

Ακούγεται αστείο αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Άγρια ζώα ξεκίνησαν να έρχονται κοντά στον αστικό ιστό σε απομακρυσμένες περιοχές για να βρουν ελάχιστο φαγητό μια και οι άνθρωποι καταστρέψαμε το φυσικό τους περιβάλλον και πλέον έχουν φτάσει να κυκλοφορούν δίπλα στα αμάξια.
Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok φαίνεται αγριογούρουνο να βγαίνει από πιλοτή στο Περιστέρι.
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