Κινέζοι αστροναύτες έκαναν το πρώτο μπάρμπεκιου στο Διάστημα ψήνοντας φτερούγες και μπριζόλες (vid)

Οι αστροναύτες του κινεζικού διαστημικού σταθμού Tiangong κατάφεραν για πρώτη φορά να ψήσουν φτερούγες κοτόπουλου και μπριζόλες σε περιβάλλον μικροβαρύτητας.

Το διαστημικό μπάρμπεκιου έγινε εφικτό χάρη σε έναν νέο τύπο φούρνου που επιτρέπει το ψήσιμο σε τροχιά, χωρίς να παράγει καπνό και υπολείμματα, αναφέρει ο Independent.

«Είναι ο πρώτος φούρνος του είδους του στον κόσμο που μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί σε διαστημικό σταθμό», δήλωσε ο Liu Weibo, αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής στο Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Αστροναυτών της Κίνας.

«Αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους 190 βαθμούς Κελσίου, οι αστροναύτες μπορούν πλέον να ψήνουν πραγματικά σε τροχιά. Μέχρι τώρα απλά ζέσταιναν τα φαγητά, αλλά αυτό είναι πραγματικό ψήσιμο, με χημικές αντιδράσεις. Τα τρόφιμα μπορούν πλέον να βγουν χρυσαφιά και τραγανά», λέει.

Ο αστροναύτης Wu Fei περιέγραψε τις φρεσκοψημένες φτερούγες κοτόπουλου ως «τέλειες σε χρώμα, άρωμα και γεύση», στο ακόλουθο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Κινεζική Εθνική Διαστημική Υπηρεσία (CNSA):

Ο φούρνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο κέικ, ξηρών καρπών ή κρέατος, επιτρέποντας στους αστροναύτες να απολαμβάνουν «σπέσιαλ γεύματα» τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Βελτίωση της διατροφής των αστροναυτών

Η συσκευή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αστροναυτών σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όλα τα τρόφιμα είναι προμαγειρεμένα ή επεξεργασμένα, οπότε μπορούν να παρασκευαστούν με την προσθήκη νερού ή τη θέρμανσή τους. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραδίδονται κατά τη διάρκεια αποστολών ανεφοδιασμού, ωστόσο πρέπει να καταναλωθούν εντός λίγων ημερών για να αποφευχθεί η αλλοίωση τους.

Ο διαστημικός σταθμός της Κίνας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για καλλιέργεια μαρουλιών, ντοματών και πατατών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαγείρεμα στον νέο διαστημικό φούρνο.

