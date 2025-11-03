Μηχανικός εξηγεί πώς το χρώμα του αυτοκινήτου σου αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου - Το βίντεο που έγινε viral

Το χρώμα ενός αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάζει περισσότερο την κατανάλωση καυσίμου απ’ όσο φαντάζονται οι περισσότεροι οδηγοί.

Ο μηχανικός Χουάν Χοσέ Εμπενέζερ, μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, εξήγησε ότι η επιλογή του χρώματος δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική ή την άνεση, αλλά και με την ενεργειακή απόδοση του οχήματος.

Όπως ανέφερε, τα σκούρα χρώματα απορροφούν πολύ περισσότερη θερμότητα από τα ανοιχτά, κάτι που οδηγεί σε σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας στο εσωτερικό. «Νομίζεις ότι δεν έχει σημασία, μέχρι να μπεις στο αυτοκίνητο ένα καλοκαιρινό μεσημέρι και να σε χτυπήσει κύμα ζέστης», σχολίασε χαρακτηριστικά. Αυτή η επιπλέον θερμότητα αναγκάζει το κλιματιστικό να δουλεύει πιο έντονα, γεγονός που αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μειώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι τα ανοιχτόχρωμα αυτοκίνητα αντανακλούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα σκούρα την απορροφούν σχεδόν ολόκληρη, μετατρέποντάς την σε θερμότητα. Έτσι, το εσωτερικό τους θερμαίνεται πιο γρήγορα και το σύστημα ψύξης καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει δροσερό το περιβάλλον.

«Ένα χρώμα που “τραβάει” τη ζέστη δεν είναι το ίδιο με ένα που προσπαθεί να την απωθήσει. Η διαφορά μπορεί να είναι τεράστια», προειδοποίησε ο Εμπενέζερ, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική θερμότητα επιταχύνει επίσης τη φθορά του χρώματος και των υλικών του εσωτερικού.

Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει ότι τα σκούρα αυτοκίνητα που μένουν εκτεθειμένα στον ήλιο μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία γύρω τους έως και κατά 3-4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, λευκά ή ασημί χρώματα αντανακλούν έως και το 85% του φωτός, ενώ τα μαύρα μόλις 5-10%.

Με απλά λόγια, τα σκούρα χρώματα όχι μόνο ζεσταίνονται πιο γρήγορα, αλλά συμβάλλουν και στη γενικότερη άνοδο της θερμοκρασίας, ειδικά στις πόλεις όπου κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα.

Παρά τα μειονεκτήματα, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να επιλέγουν μαύρα ή σκούρα αυτοκίνητα για λόγους αισθητικής και κύρους. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιοφάνεια, τα ανοιχτά χρώματα είναι πιο πρακτικά και οικονομικά.

«Το χρώμα του αυτοκινήτου φαίνεται σαν μια απλή λεπτομέρεια, αλλά τελικά παίζει ρόλο τόσο στην άνεση όσο και στο πορτοφόλι του οδηγού», κατέληξε ο μηχανικός.

