Σε αυτό το μέρος του κόσμου είδαν το τελευταίο ηλιοβασίλεμα χθες - Θα ξαναδούν τον ήλιο σε 111 ημέρες

Πολική νύχτα από χθες στο Σβάλμπαρντ, με τους κατοίκους να αποχαιρετούν τον ήλιο για 111 ημέρες. Το Σβάλμπαρντ είναι το βορειότερο σημείο της Ευρώπης και η πιο κοντινή στεριά στον Βόρειο Πόλο.

Ανήκει στη Νορβηγία και, όπως όλες οι περιοχές στον αρκτικό κύκλο, βιώνει το φαινόμενο της πολικής νύχτας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια συστάδα νησιών, βόρεια της ηπειρωτικής Ευρώπης, στη μέση του πουθενά κυριολεκτικά, στον Αρκτικό Ωκεανό, στα μισά της απόστασης ανάμεσα στη Νορβηγία και τον Βόρειο Πόλο.

Τα 11 νησιά του Αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ βρίσκονται ανάμεσα σε γεωγραφικό πλάτος 75° ως 81° Β και γεωγραφικό μήκος 10° ως 35° Α.

Από τα 11 νησιά κατοικούνται τα τρία και ο μεγαλύτερος οικισμός και πρωτεύουσα είναι το Λονγκγιαρμπίεν (Longyearbyen) στο νησί Σπίτσμπεργκεν.

Είναι το μέρος όπου... απαγορεύεται να πεθάνεις -δεν μπορεί κάποιος να ταφεί εκεί γιατί ο πάγος δεν θα επιτρέψει την αποσύνθεση- και είναι και το μέρος που όλοι οπλοφορούν, οι τουρίστες μπορούν να κινηθούν εντός συγκεκριμένης περιοχής και εκτός αυτής μόνο με συνοδό που οπλοφορεί. Ο λόγος; Οι πολικές αρκούδες.

Επίσης, στο Σβάλμπαρντ βρίσκεται η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Σβάλμπαρντ, που είναι μια από τις τράπεζες σπόρων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο δίκτυο αποθήκευσης σπόρων, που δημιουργήθηκε με τη Διεθνή Συνθήκη Γενετικών Πόρων Φυτών του 2004, με σκοπό να βοηθήσει στη συντήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Αν λοιπόν φυτείες καταστραφούν και σπόροι εξαφανιστούν, στο Τράπεζα του Σβάλμπαρντ θα μπορέσουμε να τις βρούμε ξανά.

Η ζωή στο Σβάλμπαρντ

Δεδομένου ότι το Σβάλμπαρντ βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, βιώνει τον ήλιο του μεσονυκτίου το καλοκαίρι και την πολική νύχτα τον χειμώνα.

Στο Λονγκγιαρμπίεν ο ήλιος του μεσονυχτίου διαρκεί από τις 20 Απριλίου ως τις 23 Αυγούστου και η πολική νύχτα από τις 26 Οκτωβρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου.



Cecilia Blomdahl - Καταγράφει τη ζωή στο Σβάλμπαρντ

Η Cecilia Blomdahl είναι μια Σουηδή ψηφιακή δημιουργός η οποία μέσα από τη σελίδα της στο Instagram αλλά και το βιβλίο που έχει γράψει επικοινωνεί τη ζωή σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος του κόσμου.

Ζει εκεί τα τελευταία 10 χρόνια με τον σύντροφό της και τον σκύλο της και καταγράφει το πώς είναι να ζεις στο Σβάλμπαρντ.

Χθες, σε βίντεο που πόσταρε κατέγραψε την πρώτη ημέρα της πολικής νύχτας. Όπως ανέφερε σε αυτό, την πρώτη εβδομάδα της πολικής νύχτας υπάρχει κάποιο φως που σταδιακά σβήνει. Στις 3:30 το μεσημέρι είναι τελείως νύχτα. Η Cecilia Blomdahl εξηγεί ότι αυτό είναι λίγο κουραστικό, καθώς το σώμα προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση και ότι μπορεί να είναι βαθύ σκοτάδι έξω, αλλά ουσιαστικά ημέρα.

Και αυτό παρακάτω είναι το βίντεό της με την τελευταία ημέρα για φέτος που εμφανίστηκε ο ήλιος. Στο Σβάλμπαρντ θα ξαναδούν τον ήλιο σε τρεις μήνες, τον επόμενο Φεβρουάριο.

Δύο ημέρες πριν από το τελευταίο ηλιοβασίλεμα η ημέρα στο Σβάλμπαρντ διαρκούσε μόλις 2,5 ώρες.

Πηγή: iefimerida.gr