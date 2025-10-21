Η ιστορία του ανθρώπου που πέθανε 17 φορές σε 13 λεπτά

Τον Νοέμβριο του 2004, ο Τζον Γουίλιαμς ήταν 39 ετών. Ένα χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο, πήγε στο Whitby, μια παραθαλάσσια πόλη στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας με την τότε σύντροφό του με σκοπό να γιορτάσουν 40ά γενέθλιά της.

Αυτό ήταν το πλάνο, αλλά τα πράγματα δεν κυλούν πάντα όπως τα προγραμματίζουμε.

Ενώ δειπνούσαν σε μια παμπ, άρχισε να νιώθει κάψιμο και να ιδρώνει. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κι έτσι σηκώθηκε από το τραπέζι και βγήκε έξω να πάρει λίγο αέρα. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να τον μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και να ακούει τους διασώστες να λένε ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Στη συνέχεια, έχασε τις αισθήσεις του...

Λίγες ώρες αργότερα, ξύπνησε στο νοσοκομείο, συνδεδεμένος με πολλά μηχανήματα και πολύ ζαλισμένος. Ένας γιατρός τον πλησίασε, έσκυψε προς το μέρος του και του ψιθύρισε «φίλε μου, είσαι πολύ τυχερός».

