Οι πτήσεις πάνω από την Ανταρκτική αποτελούν «σπάνιο φαινόμενο», με τις ελάχιστες εξαιρέσεις να προκαλούν εντύπωση.

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική