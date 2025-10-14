MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική

0
Οι πτήσεις πάνω από την Ανταρκτική αποτελούν «σπάνιο φαινόμενο», με τις ελάχιστες εξαιρέσεις να προκαλούν εντύπωση.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr 

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική