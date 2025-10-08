Βρετανός χρησιμοποίησε 150.000 πλαστικά μπουκάλια για να φτιάξει ένα νησί και το σπίτι των ονείρων του (vid)

Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε την ανακύκλωση ως έναν επιπλέον κάδο για πλαστικά και χαρτικά απορρίμματα. Όμως η κατασκευή αυτού του Βρετανού στην Καραϊβική είναι το κάτι άλλο.

Ο Ρίτσαρντ «Ρίσι» Σόουα ήταν για πολλά χρόνια ξυλουργός, αλλά όταν εντάχθηκε στο οικολογικό κίνημα ξεκίνησε να κατασκευάζει πράγματα χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.

Μετά από διάφορες αποτυχημένες απόπειρες, ο Σόουα χρησιμοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια τύπου PET - σαν τις συσκευασίες του εμφιαλωμένου νερού - για να φτιάξει ένα νησί και πάνω σε αυτό ένα σπίτι, στο οποίο καταφέρνει να ζει έχοντας τρεχούμενο νερό και ηλεκτρική ενέργεια.

Τα πρώτα βήματα

Η πρώτη απόπειρα του Σόουα για την κατασκευή ενός νησιού από πλαστικά μπουκάλια ξεκίνησε το μακρινό 1998. Τα έβαλε σε σακιά από δίχτυ, καλυμμένα με ξύλο και χώμα. Ονόμασε το νησί «Spiral Island», όμως ήρθε ο τυφώνας Emily, το 2005, και το κατέστρεψε.

Ο Βρετανός πολυτεχνίτης δεν πτοήθηκε. Ξεκίνησε την κατασκευή από την αρχή και το 2010 είχε ετοιμάσει το Spiral II ή Joyxee Island, στη λιμνοθάλασσα Isla Mujeres του Μεξικού.

Σε αυτήν τη δεύτερη εκδοχή έχει αξιοποιήσει περίπου 150.000 πλαστικά μπουκάλια που σχηματίζουν την πλωτή βάση, πάνω στην οποία έχει φτιάξει ένα μικρό κήπο και το σπίτι του. Ζει εκεί με τους δικούς του όρους, ενώ εξασφαλίζει εισόδημα κάνοντας τουρ με τη βάρκα του σε επισκέπτες.

Ένα λειτουργικό σπίτι φτιαγμένο από μπουκάλια

Όπως φαίνεται στην ξενάγηση που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια σε ένα τηλεοπτικό συνεργείο, το πλωτό νησί μένει σταθερό επειδή τα σακιά με τα μπουκάλια έχουν γίνει ένα με τα θαλάσσια φυτά. Το φυσικό οικοσύστημα έχει συνδεθεί με τα πλαστικά και έως τώρα το οικοσύστημα μοιάζει να δουλεύει.

Πάνω στο «νησί» έχει ρίξει άμμο, πάνω στην οποία έχει φυτέψει διάφορα είδη φυτών που κάνουν βρώσιμους καρπούς. Όσο για το σπίτι, στο ισόγειο υπάρχει το καθιστικό, η κουζίνα, η τουαλέτα που λειτουργεί με κομποστοποίηση και το ντους που αξιοποιεί αποταμιευτήρες της βροχής. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται δύο κρεβατοκάμαρες, ενώ ακόμα πιο πάνω ο Σόουα έχει φτιάξει ένα παρατηρητήριο για να έχει θέα και… επίβλεψη του νησιού.

Το νησί από πλαστικά αναγνωρίστηκε ως έδαφος

Οι αρχές του Μεξικού έχουν αναγνωρίσει το νησί Joyxee ως «οικολογικό σκάφος». Ταυτόχρονα όμως, καθώς θεωρείται πλεούμενο, πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ναυσιπλοΐας και ο Σόουα έχει φροντίσει γι' αυτό.

Το έργο του έχει γίνει σύμβολο βιωσιμότητας για τους θιασώτες του οικολογικού κινήματος, που βλέπουν στο Joyxee την υλοποίηση του ονείρου που έχουν πολλοί άνθρωποι να ζουν σχεδόν αυτάρκεις σε καταλύματα που κατασκευάζουν μόνοι τους, χωρίς να πληρώσουν τα βασικά υλικά.

«Αφού είναι όλο εδώ έξω, γιατί να το αγοράσω;» λέει ο Σόουα στο βίντεο.

Πηγή: iefimerida.gr