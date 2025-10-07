«Εξωγήινο» DNA βρέθηκε σε ανθρώπους – Μελέτη υποστηρίζει ότι έχουν γίνει απαγωγές

Αμφιλεγόμενη μελέτη υποστηρίζει ότι «εξωγήινο» DNA εντοπίστηκε στους ανθρώπους, στους οποίους εισήχθη στο γενετικό τους κώδικα από εξωγήινους!

Ο ιδρυτής της «Resonance Research Foundation», δρ. Μαξ Ρέμπελ ισχυρίζεται ότι η ανθρωπότητα ίσως έχει μεταμορφωθεί γενετικά, λόγω της εισαγωγής «εξωγήινου» DNA σε ανθρώπους.

Η αμφιλεγόμενη νέα μελέτη υποστηρίζει ότι εξωγήινοι μπορεί να έχουν απαγάγει ανθρώπους και να έχουν εισαγάγει γονίδια στο ανθρώπινο DNA, με συνέπειες που, όπως ισχυρίζονται οι συντάκτες της, θα μπορούσαν να επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

«Η ανθρωπότητα ενδέχεται να βρίσκεται εν μέσω μίας γενετικής μεταμόρφωσης», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Μαξ Ρέμπελ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του DNA Resonance Research Foundation, στη βρετανική «Daily Mail» σχετικά με την επίμαχη μελέτη.

Ο Ρέμπελ κατέληξε σε αυτό το, εκ πρώτης όψεως, εξωφρενικό συμπέρασμα, αναλύοντας DNA τόσο από «συνηθισμένους» ανθρώπους όσο και από άτομα που ισχυρίζονται ότι έχουν απαχθεί από εξωγήινους.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε μία περίοδο αυξημένων αναφορών για εμφανίσεις ΑΤΙΑ (UFO), γεγονός που έχει προκαλέσει φόβους για ενδεχόμενες «μη φιλικές» επαφές.

Ο επιστήμονας ανέλυσε συγκεκριμένα 581 πλήρεις οικογένειες από το πρόγραμμα 1,000 Genomes, ανακαλύπτοντας «μεγάλες ακολουθίες» DNA σε 11 οικογένειες που δεν αντιστοιχούσαν στο γενετικό υλικό κανενός από τους γονείς.

Οι γενετικές αυτές ανωμαλίες περιλάμβαναν 348 μη γονεϊκές γενετικές παραλλαγές. Δεδομένου ότι τα υποκείμενα είχαν γεννηθεί πριν από το 1990, ο Ρέμπελ θεωρεί ότι αποκλείεται η επίδραση τεχνολογιών επεξεργασίας γονιδίων όπως το CRISPR, το οποίο αναπτύχθηκε μετά το 2013.

Παράλληλα, ανέλυσε δεδομένα από την πλατφόρμα 23andMe ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως θύματα εξωγήινης απαγωγής, διαπιστώνοντας -όπως ισχυρίζεται- ενδείξεις μη γονεϊκών γενετικών δεικτών σε ορισμένες οικογένειες.

Αν αυτά τα ευρήματα επαληθευθούν, ο Ρέμπελ υποστηρίζει ότι «θα μπορούσε να είναι δυνατό να εντοπιστούν οι άνθρωποι που φέρουν εξωγήινο DNA, δηλαδή να αναγνωριστούν ουσιαστικά οι υβριδικοί». Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη θεωρία του, οι εξωγήινοι ίσως ήδη «περπατούν ανάμεσά μας», ενσωματωμένοι στα γονίδιά μας – ένα σενάριο που θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως «Invasion of the Body Snatchers» ή «They Live».

Ο ενθουσιώδης ερευνητής προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ένα ποσοστό ατόμων με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή σύνδρομο Άσπεργκερ, καθώς και άλλα νευροποικιλόμορφα χαρακτηριστικά, ενδέχεται να φέρουν αυτές τις «εξωγήινες εισαγωγές» – αν και αναγνωρίζει ότι αυτό αποτελεί απλή υπόθεση προς το παρόν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τέτοιες εξωγήινες γενετικές μεταλλάξεις θα μπορούσαν να προσδώσουν «ασυνήθιστες ικανότητες» όπως τηλεπάθεια, παραπέμποντας στη φανταστική ηρωίδα Έλεν Ρίπλεϊ της ταινίας «Alien Resurrection».

Φυσικά, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα γύρω από αυτή τη «ρηξικέλευθη» μελέτη. Ο Ρέμπελ, κάτοχος διδακτορικού από το Ινστιτούτο Βιολογίας Γονιδίων της Μόσχας, παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις», καθώς απαιτούνται καλύτερα σύνολα δεδομένων, τα οποία διατίθενται μόνο κατόπιν έγκρισης.

«Αυτό χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι υπάρχουσες εμπορικές υπηρεσίες γονιδιακής ανάλυσης (όπως το 23andMe) δεν είναι αρκετά ακριβείς για να στηρίξουν τόσο ριζοσπαστικούς ισχυρισμούς. Προτείνει, αντίθετα, τη χρήση γονιδιωματικής ανάλυσης επόμενης γενιάς (NGS) ή ολικής αλληλούχισης γονιδιώματος (WGS), οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν νέες γενετικές παραλλαγές με πολύ υψηλότερη ανάλυση.

Ο Ρέμπελ ευελπιστεί να εφαρμόσει αυτές τις προηγμένες τεχνικές για να αναλύσει οικογένειες που αυτοπροσδιορίζονται ως θύματα εξωγήινης απαγωγής και να εντοπίσει, όπως λέει, το «σημείο διείσδυσης» στο DNA.

Η θεωρία του ωστόσο εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με τις ακραίες θεωρίες περί εξωγήινης υβριδοποίησης, όπως εκείνη των υποτιθέμενων «μούμιων της Νάσκα» που φέρονται να περιέχουν τόσο ανθρώπινο όσο και εξωγήινο DNA – ισχυρισμοί που έχουν διαψευστεί από την επιστημονική κοινότητα.

Ο συγγραφέας Νάιτζελ Γουάτσον, γνωστός για το βιβλίο «Portraits of Alien Encounters Revisited», προειδοποίησε για προσεκτική ερμηνεία των ευρημάτων, λόγω του μικρού δείγματος και της δυσκολίας να μελετηθούν άτομα που βασίζονται σε ανέκδοτες μαρτυρίες απαγωγής από εξωγήινους.

«Οι εμπειρίες απαγωγής από εξωγήινους μπορεί να απορρέουν από μια σειρά γήινων παραγόντων», σημείωσε. «Πρέπει να επαληθεύσουμε προσεκτικά αυτές τις μαρτυρίες προτού εξαγάγουμε συμπεράσματα για το DNA».

Παρ’ όλα αυτά, ο Γουάτσον θεωρεί ότι περαιτέρω γενετική έρευνα σε εθελοντές που ισχυρίζονται ότι έχουν απαχθεί από εξωγήινους θα μπορούσε να αποδειχθεί «εξίσου κοσμοϊστορική με την ανάκτηση ενός ιπτάμενου δίσκου».

Εν τω μεταξύ, ο Ρέμπελ υποστηρίζει ότι μια πιθανή «εξωγήινη υβριδοποίηση» θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Πρέπει να εξετάσουμε πόση εξωγήινη υβριδοποίηση είναι υγιής για τον πλανήτη – και σε ποιες εξωγήινες φυλές θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα», κατέληξε.

Πηγή: newsit.gr