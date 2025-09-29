20 αεροπλάνα και 50 πλοία εξαφανισμένα: Οι επιστήμονες επιτέλους έλυσαν το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων

Το Τρίγωνο των Βερμούδων ανέκαθεν γοήτευε τους ερευνητές και τους λάτρεις της επιστήμης. Σε αυτή την τεράστια έκταση θάλασσας 700.000 km² που βρίσκεται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, ανάμεσα στη Φλόριντα και στο Πουέρτο Ρίκο, έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με την Britannica, περισσότερα από 50 πλοία και 20 αεροπλάνα.

Το στοιχείο αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, ερευνητές κάνουν λόγο απλώς για κλιματικά φαινόμενα.

Ένας Άγγλος ωκεανογράφος, ο dr Simon Boxall, από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, προβάλλει την υπόθεση των «rogue waves». Πρόκειται για γιγάντιους ωκεάνιους σχηματισμούς κυμάτων που δημιουργούνται όταν πολλές καταιγίδες συναντώνται και αλληλεπιδρούν, φτάνοντας έως και 30 μέτρα σε ύψος.

Η περιοχή βρίσκεται, μάλιστα, σε μια ζώνη όπου το Ρεύμα του Κόλπου -ένα ισχυρό, θερμό ωκεάνιο ρεύμα- κυκλοφορεί με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η θαλάσσια ροή μπορεί να αυξήσει τη δύναμη των καταιγίδων και να καταστήσει τη ναυσιπλοΐα δύσκολη. Ο βυθός της θάλασσας είναι επίσης ιδιαίτερα ανώμαλος, με βαθιές αβυσσαλέες πεδιάδες και υποθαλάσσιες ρωγμές, οι οποίες δυσχεραίνουν τις έρευνες σε περίπτωση ναυαγίου.

Όσον αφορά την αεροπορία, ο επιστήμονας επισημαίνει ότι η περιοχή πλήττεται τακτικά από τροπικές καταιγίδες και τυφώνες που προκαλούν σοβαρές αναταράξεις. Ταυτόχρονα, μαγνητικές ανωμαλίες μπορούν να διαταράξουν προσωρινά τα όργανα πλοήγησης, ενώ σημαντικός είναι και ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους.

Στοιχεία, πάντως, από την Αμερικανική Ακτοφυλακή δείχνουν πως δεν υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στο Τρίγωνο των Βερμούδων απ' ό,τι σε άλλες ζώνες με πυκνή ναυσιπλοΐα και αεροπορική κίνηση.

