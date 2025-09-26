Είναι το ουράνιο τόξο ένας πλήρης κύκλος; – Το τρομερό βίντεο αλεξιπτωτιστών και η εξήγηση Κολυδά

Γνωρίζατε ότι το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος; Εικόνα που κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στην Βρετανία αποτυπώνουν το σχήμα του ουράνιου τόξου, προκαλώντας απορία σε πολλούς.

Το βίντεο καταγράφηκε από τον Πολ Ντιούερι και την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη “βουτιά” δύο αλεξιπτωτιστών προς τη γη. Σε αυτό φαίνεται το σχήμα του ουράνιου τόξου να είναι ένας κύκλος και όχι ημικύκλιο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε ότι «το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού».

Εξηγώντας, δε, γιατί συνήθως βλέπουμε το μισό ουράνιο τόξο ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι «βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο».

