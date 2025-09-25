Crying Boy: Ο πίνακας που η Βρετανία πιστεύει πως είναι στοιχειωμένος

Υπάρχουν ταινίες όπως το The Ring, όπου μια βιντεοκασέτα κουβαλά μια σκοτεινή κατάρα, καθώς και το Annabelle με την κούκλα που μετατρέπεται σε σύμβολο κακού.

Υπάρχει επίσης το The Possession με το κουτί που ανοίγει πύλες δαιμόνων, ακόμα και το Poltergeist όπου το ίδιο το σπίτι στοιχειώνεται από μια οντότητα, ιστορίες που όλοι θα ορκίζονταν πως ανήκουν αποκλειστικά στη σφαίρα της μυθοπλασίας, μέχρι που η Βρετανία της δεκαετίας του ’80 βίωσε τη δική της ιστορία τρόμου με τον πίνακα Crying Boy.

Ο πίνακας Crying Boy στόλιζε τους τοίχους πολλών βρετανικών σπιτιών τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Δημιουργός του ήταν ο Ιταλός καλλιτέχνης Giovanni Bragolin, γνωστός για τα πορτρέτα παιδιών που φαίνονται να κλαίνε. Το έργο κυκλοφόρησε σε μαζικά αντίγραφα και σύντομα βρέθηκε σε χιλιάδες σαλόνια οικογενειών.

Η μοίρα του πίνακα, όπως και των σπιτιών που τον φιλοξένησαν, αποδείχθηκε πιο σκοτεινή απ’ όσο θα μπορούσε να φανταστεί ο δημιουργός του. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η εφημερίδα The Sun δημοσίευσε μια σειρά ιστοριών για σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιές, με μοναδικό αντικείμενο που έμενε άθικτο να είναι ο πίνακας, Crying Boy.

Η αρχή έγινε το 1985, όταν η The Sun δημοσίευσε την ιστορία ενός ζευγαριού στο Yorkshire που είδε το σπίτι του να γίνεται στάχτη έπειτα από φωτιά. Ανάμεσα στα αποκαΐδια, οι πυροσβέστες βρήκαν άθικτο μόνο τον πίνακα Crying Boy. Το δημοσίευμα πυροδότησε καταιγισμό παρόμοιων αναφορών από όλη τη χώρα, με οικογένειες να ισχυρίζονται ότι η παρουσία του πίνακα προκάλεσε πυρκαγιές στα σπίτια τους. Ο πίνακας μέχρι εκείνη την στιγμή είχε συνδεθεί με περισσότερα από πενήντα περιστατικά φωτιάς, γεγονός που οδήγησε σε μαζική παράνοια και δεισιδαιμονία.

Σύντομα ακολούθησαν παρόμοιες αναφορές από το Rotherham, το London και το Liverpool, με οικογένειες να ισχυρίζονται ότι η παρουσία του πίνακα προκάλεσε καταστροφικές πυρκαγιές στα σπίτια τους.

Η πίεση της κοινής γνώμης ήταν τόσο μεγάλη ώστε η The Sun αποφάσισε να παρέμβει. Τον Οκτώβριο του 1985 η εφημερίδα κάλεσε τους αναγνώστες της να παραδώσουν τους πίνακες, με την υπόσχεση ότι θα τους καταστρέψει. Σε ειδικά οργανωμένη τελετή, εκατοντάδες αντίγραφα του Crying Boy κάηκαν δημοσίως σε μια πράξη που παρουσιάστηκε ως «κάθαρση» από την κατάρα. Οι εικόνες από το κάψιμο δημοσιεύτηκαν παντού και η φήμη του πίνακα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε σύμβολο τρόμου της εποχής.

Παράλληλα, οι αρχές προσπάθησαν να δώσουν μια πιο... γήινη εξήγηση. Πυροσβέστες και ειδικοί ανέφεραν ότι τα αντίγραφα του πίνακα ήταν τυπωμένα σε σκληρό χαρτόνι και καλύπτονταν με βερνίκι που καθυστερούσε την καύση. Έτσι, ενώ τα περισσότερα αντικείμενα του σπιτιού καταστρέφονταν από τις φλόγες, ο πίνακας συνήθως έπεφτε στο πάτωμα χωρίς να καεί. Αυτή η εξήγηση δεν στάθηκε αρκετή για να σβήσει τη φήμη της κατάρας, η οποία είχε ήδη ριζώσει στη συλλογική φαντασία.

Σήμερα βέβαια στη Βρετανία, ο πίνακας Crying Boy θεωρείται συλλεκτικό αντικείμενο, πωλείται σε δημοπρασίες και καταστήματα αντίκας, ενώ η φήμη της κατάρας του εξακολουθεί να συναρπάζει.

Πηγή: unboxholics.com