Ένας 9χρονος από την Πενσιλβάνια ο νεότερος φοιτητής νευροεπιστήμης (vid)

O Έιντεν Ουίλκινς είναι 9 χρονών. Παρακολουθεί τα μαθήματα της δεύτερης τάξης του Reach Cyber Charter School Eίναι για χαρισματικούς μαθητές και εστιάζει στα STEM -επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Tα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά.

Παράλληλα, από τα 8 (την περασμένη άνοιξη -έγινε 9 αυτόν τον μήνα) παρακολουθεί και το μάθημα της νευροεπιστήμης στο Ursinus College, του Κόλετζβιλ, στην Πενσιλβάνια. Ανήκει στο κορυφαίο 15% των προπτυχιακών κολεγίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη λίστα των 391 κολεγίων του Princeton Review.

Ο Έιντεν είναι ο νεαρότερος άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει μάθημα νευροεπιστήμης, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ.

Τρεις δεκάχρονοι έχουν καλύτερα επιτεύγματα, σε άλλες κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, η Αλία Σαμπούρ έγινε πρωτοετής σε πανεπιστήμιο στα 10, πήρε πτυχίο στη μηχανική και στα 18 έγινε η νεαρότερη καθηγήτρια της ιστορίας, ο Μάικ Κίρνι πήρε πτυχίο βιοχημείας στα 10 και η Τζάκι Ριμπάρδο έκανε τον πρώτο χρόνο σπουδών, στις γενικές σπουδές.

Οι γονείς του κατάλαβαν πως το παιδί τους είναι κάπως πιο χαρισματικό από τα άλλα, όταν τον άκουσαν να διαβάζει οδικές πινακίδες, στα 2 του χρόνια, στις βόλτες που έκαναν στη Νέα Υόρκη.

«Τότε που τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν» είπε ο ίδιος στο NBC, την πρώτη ημέρα του για το νέο εξάμηνο στο κολέγιο.

Κανείς δεν του είχε διδάξει πώς να διαβάζει. Ήταν αυτοδίδακτος.

Πριν βγάλει την πάνα «διόρθωνε τις προτάσεις των ανθρώπων», ενημέρωσε η μητέρα του, Βερόνικα.

Από τα 3 του χρόνια, ο Έιντεν απολάμβανε να παρακολουθείς το YouTube βίντεο ανατομίας «και ιδιαίτερα του εγκεφάλου. Ήταν κάτι που πάντα με εντυπωσίαζε να βλέπω, καθώς λειτουργεί τα πάντα».

Λίγα χρόνια μετά, υποβλήθηκε σε τεστ χαρισματικότητας και «από ό,τι φάνηκε, ήμουν χαρισματικός».

Στα 7 πήγε στο γυμνάσιο και τώρα, στα 9 είναι στο κολέγιο, τρεις μέρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί, διαδικτυακά, τα μαθήματα του στο σχολείο.

Ο πιο μικρός σε ηλικία, φοιτητής νευροεπιστήμης στο κολέγιο του, έχει αποφασίσει ήδη τι θέλει να κάνει στη ζωή του: θέλει να γίνει νευροχειρουργός παιδιών «γιατί πάντα μου αρέσει να βοηθάω παιδιά που είναι κοντά στην ηλικία μου και πάντα με εντυπωσίαζε η ανατομία του εγκεφάλου. Είναι λυπηρό να βλέπω παιδιά περίπου στην ηλικία μου με νευρολογικές αναπηρίες, γι’ αυτό θέλω να τα βοηθήσω».

Οι σχολές που προτιμάει είναι το Johns Hopkins και το Princeton.

Στο Ursinus College νιώθει «σαν να είμαι στο σπίτι μου, με παιδιά που έχουν την διπλάσια ηλικία από εμένα. Οτιδήποτε μαθαίνω, με εντυπωσιάζει».

Πώς νιώθει που είναι ο μικρότερος στην τάξη του; «Στην αρχή, επειδή δεν με ήξερε κάποιος, πίστευα πως δεν θα μου δίνουν σημασία. Σιγά, σιγά όμως, γνώρισα τους άλλους φοιτητές και άρχισα να προσαρμόζομαι».

Στο σπίτι του ο Έιντεν είναι μια τυπική περίπτωση 9χρονου, που παίζει video games. «Πιο πολύ από όλα όμως, μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα. Θέλω να πάω στην ιατρική σχολή και να δω πώς θα ανταποκριθώ».

H μητέρα του επισήμανε πως ό,τι κάνει ο γιος της είναι «οργανικό. Είμαι υπερήφανη για τα επιτεύγματα και την αποφασιστικότητα του. Του ανήκει ό,τι κάνει. Εγώ είμαι πίσω από την σκηνή και προσπαθώ να τον υποστηρίζω σε ό,τι θέλει να κάνει».

Ο νεαρός είπε και πως ελπίζει ότι το ταξίδι του θα εμπνεύσει και άλλους. Εξήγησε πως «αυτό που πραγματικά θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι από την ιστορία μου, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δουλέψεις για να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να πας σε σχολείο, για να σου αρέσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο».

