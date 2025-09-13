Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»

Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας - Γιατί η υπόθεση έρχεται ξανά στο φως

Ένας παντρεμένος αναισθησιολόγος είχε σεξουαλική επαφή με νοσηλεύτρια σε χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου Tameside του Μάντσεστερ, αφήνοντας ασθενή υπό αναισθησία!



Ο Δρ Σουχάιλ Αντζούμ, 44 ετών, και η νοσηλεύτρια έγιναν αντιληπτοί από μία συνάδελφο, η οποία εισέβαλε αιφνιδίως στην αίθουσα.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αναισθησιολόγος είχε ζητήσει από άλλη νοσηλεύτρια να παρακολουθεί τον άντρα ασθενή στη διάρκεια της επέμβασης, προκειμένου να κάνει ένα διάλειμμα. Αντί γι’ αυτό, ο Δρ Αντζούμ πήγε σε άλλη χειρουργική αίθουσα, όπου είχε σεξουαλική επαφή με τη νοσηλεύτρια.



Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Άντριου Μόλοϊ, ανέφερε ότι ο Δρ Αντζούμ ήταν αναισθησιολόγος για πέντε περιστατικά στην αίθουσα 5 στις 16 Σεπτεμβρίου 2023 και έφυγε κατά τη διάρκεια της τρίτης επέμβασης. Λίγο αργότερα, η νοσηλεύτρια μπήκε στην αίθουσα 8 και «αντίκρισε τον Δρ Αντζούμ και τη νοσηλεύτρια σε επίμαχη θέση».



«Εκείνη περιέγραψε ότι είδε την συνάδελφό της με το παντελόνι κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα και τα εσώρουχά της εκτεθειμένα, ενώ ο Δρ Αντζούμ έδενε το κορδόνι του παντελονιού του. Η νοσηλεύτρια σοκαρίστηκε και βγήκε αμέσως από την αίθουσα. Ο Δρ Αντζούμ επέστρεψε στην αίθουσα 5 μετά από περίπου οκτώ λεπτά. Είναι κρίσιμο να ειπωθεί ότι δεν υπήρξε βλάβη στον ασθενή κατά την απουσία του γιατρού και η επέμβαση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω περιστατικά», αναφέρει ο εκπρόσωπος.



Φυσικά, η νοσηλεύτρια ανέφερε το συμβάν στη διευθύντριά της.