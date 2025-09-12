Τι πιο σύνηθες: Νοσοκόμα έσωσε μεθυσμένο ρακούν που ήταν αναίσθητο σε κάδο απορριμμάτων (vid)

Μια νοσοκόμα από το Κεντάκι, κατάφερε να διασώσει ένα μεθυσμένο ρακούν, το οποίο είχε λιποθυμήσει μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων έξω από το Κέντρο Υγείας, στο οποίο εργάζεται.

Ήταν μια κανονική μέρα για την Μίστι Κομπς, η οποία πήγαινε στην δουλειά της στο Κέντρο Υγείας στην κομητεία Λέτσερ του Κεντάκι των ΗΠΑ. Φτάνοντας στο Κέντρο Υγείας, η νοσοκόμα παρατήρησε ένα ρακούν να τρέχει πάνω κάτω έξω από το κτίριο και φαινόταν να συμπεριφέρεται παράξενα.

Η Κομπς, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι η περιέργειά της την οδήγησε να ακολουθήσει το ρακούν σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων, όπου υπήρχε στον αέρα μια έντονη μυρωδιά αλκοόλ.

Αυτό συνέβη επειδή το Κέντρο Υγείας βρίσκεται ακριβώς δίπλα από ένα ποτοποιείο, το Kentucky Mist Moonshine, το οποίο είχε πετάξει μερικά ζυμωμένα ροδάκινα στον κάδο απορριμμάτων. Κοιτάζοντας μέσα στον κάδο απορριμμάτων, η Κομπς βρήκε δύο μικρά ρακούν.

«Τότε σκέφτηκα: "Πρέπει να τα βγάλουμε από εκεί!"», είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό LEX 18. «Ήταν σαν να ενεργοποιήθηκε το μητρικό ένστικτό μου, γιατί είδα τη μαμά των δύο μικρών να προσπαθεί τόσο σκληρά να πάρει τα μωρά της πίσω και να μην ξέρει τι να κάνει».

Η Κομπς πήρε ένα φτυάρι και έβγαλε το ένα από τα δύο μικρά ρακούν αρκετά εύκολα. Αλλά το δεύτερο, που βρισκόταν μέσα σε κάποιο υγρό, το οποίο πιθανότατα ήταν εύφλεκτο, φαινόταν αναίσθητο.

«Είχε πνιγεί και ήταν γεμάτο νερό, μπορούσες να νιώσεις το νερό, οπότε αμέσως άρχισα να του κάνω ΚΑΡΠΑ», είπε η Κομπς. «Όλο αυτό το διάστημα, φοβόμουν ότι θα ξυπνήσει και θα με δαγκώσει, καθώς τα ρακούν έχουν λύσσα, οπότε ανησυχούσα και για αυτό».

Αρχικά άρχισε να του χτυπάει την πλάτη, αλλά σύντομα το γύρισε και άρχισε να του κάνει θωρακικές συμπιέσεις. Ευτυχώς, το στήθος των ρακούν είναι αρκετά εύκαμπτο και η καρδιά τους μικρή, οπότε η Κομπς χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει μόνο το ένα χέρι.

Χάρη στην Κομπς, το «μεθυσμένο» ρακούν ξύπνησε και μεταφέρθηκε στο τοπικό κτηνιατρείο και έχει πλέον απελευθερωθεί.

Πηγή: newsbomb.gr