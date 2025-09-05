Γιατί τα παράθυρα στα πλοία και στα αεροπλάνα είναι στρογγυλά και όχι τετράγωνα

Τα πλοία και τα αεροπλάνα συνήθως διαθέτουν μικρά στρογγυλά φινιστρίνια για παράθυρα, ενώ σχεδόν κάθε άλλη κατασκευή, όπως τα κτίρια και τα αυτοκίνητα, έχει τετράγωνα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.