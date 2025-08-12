Η αληθινή ιστορία του φοιτητή που έζησε για 8 χρόνια συνεχόμενο deja vu

Στην ταινία «Η μέρα της μαρμότας», ο πρωταγωνιστής ζει ξανά την ίδια μέρα μέχρι να αλλάξει τη ζωή του και την συμπεριφορά του απέναντι στους άλλους και στο σύμπαν.

Στη σειρά Russian Doll η ηρωίδα πεθαίνει και επιστρέφει συνεχώς στο ίδιο χρονικό σημείο. Για έναν φοιτητή στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, κάτι παρόμοιο συνέβη στην πραγματική ζωή, μόνο που κράτησε όχι μια μέρα, αλλά οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Η εμπειρία του περιγράφεται σαν ένα αδιάκοπο deja vu, που τον έκανε να νιώθει ότι κάθε στιγμή, κάθε εικόνα και κάθε ήχος ήταν ήδη γνωστά σε εκείνον, ότι τα είχε ζήσει ξανά. Η κατάσταση καταγράφηκε το 2014 στο Journal of Medical Case Reports και θεωρείται μία από τις πιο ακραίες περιπτώσεις παρατεταμένου deja vu.

Το φαινόμενο ήταν τόσο έντονο που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να σταματήσει να βλέπει τηλεόραση, να διαβάζει και να ακούει μουσική. Οι γιατροί δεν βρήκαν ενδείξεις επιληψίας, ούτε εγκεφαλικής βλάβης και υποψιάστηκαν ότι ίσως ένας σπάνιος μηχανισμός ακραίου άγχους έκανε τον εγκέφαλό του να αντιλαμβάνεται τα πάντα ως αναμνήσεις.

Πηγή: unboxholics.com