Κάθε καλοκαίρι ο Πύργος του Άιφελ γίνεται ψηλότερος: Η εξήγηση θα σας εκπλήξει -Ένα απίστευτο φαινόμενο

Η αύξηση του ύψους του Πύργου του Άιφελ το καλοκαίρι κυμαίνεται συνήθως γύρω από 6 εκατοστά, αν και οι ακριβείς μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις θερμοκρασίες της κάθε χρονιάς.