Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΕΡΙΕΡΓΑ Κάθε καλοκαίρι ο Πύργος του Άιφελ γίνεται ψηλότερος: Η εξήγηση θα σας εκπλήξει -Ένα απίστευτο φαινόμενο 11-08-2025 20:16 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η αύξηση του ύψους του Πύργου του Άιφελ το καλοκαίρι κυμαίνεται συνήθως γύρω από 6 εκατοστά, αν και οι ακριβείς μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις θερμοκρασίες της κάθε χρονιάς. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Φωτιά και λάβρα: Πόσο πληρώνεις την ώρα το air condition με τις σημερινές τιμές ρεύματος instanews.gr Μεγαλείο Σαμαρά… instanews.gr Έξυπνη «βόμβα» με Γιώργο Γιακουμάκη… menshouse.gr 100% πληρότητα τον Αύγουστο: Το νησί της ηρεμίας που κάποτε προτιμούσαν ελάχιστοι, φέτος εκτιμήθηκε απ’ όλους menshouse.gr Αύγουστος Κορτώ: Το τρυφερό μήνυμα για τον σύζυγό του που έγινε viral (Pic) dailymedia.gr Με Κέιτζ και Κιούζακ σε καλή φάση: Στο Ertflix θα βρεις την ταινία που θα σου κάνει παρέα, κατακαλόκαιρο, στην πόλη menshouse.gr Η απόλυτη Ελληνίδα με το μαγιό της: Αθηνά Οικονομάκου, υποκλινόμαστε… (Pics) dailymedia.gr Η λύση είναι μια: Το κλειδί για να μπει τέλος στο νο1 πρόβλημα της φετινής ΑΕΚ menshouse.gr Κάθε καλοκαίρι ο Πύργος του Άιφελ γίνεται ψηλότερος: Η εξήγηση θα σας εκπλήξει -Ένα απίστευτο φαινόμενο SHARE