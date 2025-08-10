Σε αυτή τη χώρα φίλοι και γείτονες δεν μιλάνε μεταξύ τους λόγω των... κρουαζιερόπλοιων! Τι συμβαίνει

Είναι γνωστή ως η «παγκόσμια πρωτεύουσα παγόβουνων», όμως για τον δήμαρχό του, το Ilulissat, στη βόρεια Γροιλανδία, είναι επίσης μία πόλη διχασμένη, όπου φίλοι και γείτονες έχουν σταματήσει να μιλάνε μεταξύ τους εξαιτίας της διαμάχης για τα κρουαζιερόπλοια που φέρνουν τουρίστες να θαυμάσουν την παγωμένη φύση της.

Το φιορδ, το οποίο αποτελεί και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει και χιλιάδες επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο τουρισμός, φυσικά, αποφέρει στην πόλη σημαντικά έσοδα. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι τουριστικοί φορείς της Ilulissat, που επισημαίνουν ότι αποκλείονται από μεγαλύτερες εταιρείες με έδρα σε άλλες περιοχές της Γροιλανδίας, ή ακόμα και της Δανίας, οι οποίες, είτε ρίχνουν τις τιμές, είτε τους αποκλείουν εντελώς – ενώ τα τοπικά σκάφη παραμένουν αχρησιμοποίητα στο λιμάνι.

«Δεν χαιρετιόμαστε καν μεταξύ μας»

Ο δήμαρχος του Ilulissat, Λαρς Έρικ Γκαμπριέλσεν, κάλεσε τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν για τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων με διαδηλώσεις και πανό – προκαλώντας την οργή μιας υπουργού της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία τον κατηγόρησε ότι τρομάζει τους τουρίστες. Η κοινότητα, είπε στον Guardian, είναι διχασμένη ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν να συνεργαστούν με την Greenland Cruises, μια γροιλανδική εταιρεία με έδρα το Νουούκ, και την δανική εταιρεία Vela Nordic, και σε εκείνους που δεν συνεργάζονται. «Δεν αναγνωρίζουμε πια τον εαυτό μας», δήλωσε ο Γκαμπριέλσεν. «Δεν χαιρετιόμαστε καν μεταξύ μας, επειδή είμαστε διχασμένοι». Σύμφωνα με τον ίδιο, αν τα κρουαζιερόπλοια σταματούσαν να συνεργάζονται με αυτές τις δύο εταιρείες και με την Diskoline, τη μεταφορική που ανήκει στον δανικό ταξιδιωτικό όμιλο Topas Explorer Group, θα υποστήριζαν τους τοπικούς φορολογούμενους. «Είναι πολύ άσχημο. Είμαστε πολύ λυπημένοι. Και η κυβέρνησή μας δεν μπορεί καν να μας καταλάβει», τόνισε.

Το κάλεσμα του Γκαμπριέλσεν, όμως, προκαλεί και αντιδράσεις με την υπουργό Επιχειρηματικότητας της Γροιλανδίας, Ναάγια Ναθάνιελσεν, να κατηγορεί τον δήμαρχο του Ilulissat, κάνοντας λόγο για έναν «πολύ ατυχή συνδυασμό άσκησης εξουσίας και ακτιβισμού». Η ίδια υποστήριξε ότι, ο Γκαμπριέλσεν, στέλνει ένα «σαφές μήνυμα» στους φορείς ότι «κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με διαδηλώσεις που στηρίζονται από τη δημοτική Αρχή». Σύμφωνα με την ίδια, αρκετές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στην πόλη, έχουν ήδη ακυρωθεί. Άλλες εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρακάμψουν το Ilulissat. Πέρυσι, ένα κρουαζιερόπλοιο αποκλείστηκε από το λιμάνι με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιούσε μόνο παρόχους τουρισμού που ανήκουν σε ξένους.

Η διαμάχη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη γροιλανδική επικράτεια, όπου παραδοσιακά η αλιεία ήταν η κυρίαρχη βιομηχανία, αλλά ο τουρισμός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθώς οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν. Ο τουρισμός θεωρείται επίσης βασικός οικονομικός πυλώνας για την επίτευξη ανεξαρτησίας από τη Δανία, η οποία διοικούσε τη Γροιλανδία ως αποικία μέχρι το 1953 και εξακολουθεί να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία αυξάνεται ραγδαία εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την επικράτεια, κυρίως λόγω επενδύσεων σε ορυκτά και τουρισμό. Αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις από τη Νέα Υόρκη προς το Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μετά το άνοιγμα του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Ένα ακόμα αεροδρόμιο βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ilulissat και αναμένεται να ανοίξει το επόμενο έτος.

«Θέση για τα παιδιά και τα εγγόνια μας στη βιομηχανία»

Ο Γκαμπριέλσεν κατηγόρησε τη Ναθάνιελσεν ότι τον παρουσιάζει, αυτόν και τους συμμάχους του, ως «κακούς ανθρώπους», αλλά είπε ότι απλώς θέλουν να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των ντόπιων στη βιομηχανία των κρουαζιερόπλοιων. «Θέλουμε κι εμείς να συμμετέχουμε στον τουρισμό στο μέλλον, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μπορούν να βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτήν την αναπτυσσόμενη βιομηχανία», πρόσθεσε.

Πέρυσι, ψηφίστηκε νόμος σχετικά με τον τουρισμό, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα και την τοπικά βασισμένη δραστηριότητα. Για τον Γκαμπριέλσεν, είναι αμφίβολο το εάν θα έχει αποτέλεσμα. Η αντιπρόταση του δημάρχου είναι η δημιουργία ενός τουριστικού οργανισμού που θα διοικείται από τους δήμους και τη βιομηχανία, ώστε να διανέμονται πιο δίκαια τα καθήκοντα και οι πελάτες. Χρειάζονται επίσης αλλαγές στη φορολογία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Ένωση Επιχειρηματιών Κρουαζιέρας της Αρκτικής (AECO), που πέρυσι διευκόλυνε πολλαπλές συναντήσεις στο Ilulissat με τοπικούς φορείς και παρόχους, δήλωσε ότι είναι «ενήμερη για τις ανησυχίες που έχουν τεθεί στο Ilulissat και κατανοεί ότι η απογοήτευση φαίνεται να στρέφεται κυρίως σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Γροιλανδία». Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κατάσταση «φαίνεται να αντικατοπτρίζει τοπικές δυναμικές και διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται ο τουρισμός».

Η Άννε Νιβίκα Γκρόεδεμ, διευθύνουσα σύμβουλος του Visit Greenland, δήλωσε: «Βλέπουμε με μεγάλη ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ilulissat, όπου οι τοπικές εκκλήσεις για διαμαρτυρία κατά ορισμένων τουριστικών φορέων έχουν οδηγήσει σε αναταραχή και αβεβαιότητα. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους επισκέπτες μας, αλλά διαταράσσει και τη συνεργασία μεταξύ εκείνων που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος στην πόλη». Ο Κρίστιαν Κέλντσεν, διευθυντής της Ένωσης Επιχειρήσεων της Γροιλανδίας, είπε ότι η διαμάχη επικεντρώνεται σε διαφορετικούς ορισμούς του «τοπικού». «Με βάση τον νόμο, όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ θεωρούνται γροιλανδικές, αν και ορισμένες μπορεί να έχουν ιδιοκτήτες που ζουν στο εξωτερικό, για παράδειγμα στη Δανία».

«Υπάρχει χώρος για όλους»

Η Diskoline σε ανακοίνωσή της σημείωσε: «Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος τόσο για τους καθιερωμένους όσο και για τους νέους παρόχους, και ότι ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών μπορεί να υποστηρίξει έναν ποικιλόμορφο και δυναμικό τοπικό τουριστικό τομέα. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό και ανοιχτό πνεύμα. «Είμαστε επίσης περήφανοι που προσφέρουμε απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γροιλανδία. Πολλοί από τους υπαλλήλους μας είναι ντόπιοι και πάντα προτεραιοποιούμε την πρόσληψη τοπικού προσωπικού πριν αναζητήσουμε υποψηφίους από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας».

Πηγή: Ethnos.gr