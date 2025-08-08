Παπαγάλος «έδωσε» σπείρα διακίνησης ναρκωτικών στην αστυνομία επαναλαμβάνοντας τη φράση «δύο για 25» (vid)

Μια ιδιόρρυθμη υπόθεση εξάρθρωσης σπείρας ναρκωτικών έρχεται από το Λάνκασαϊρ της Βρετανίας, όπου οι Αρχές αποκάλυψαν οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης, με έναν απρόσμενο σύμμαχο: τον παπαγάλο του αρχηγού της συμμορίας.

Το πουλί, σε βίντεο που βρέθηκε από την αστυνομία, ακούγεται να επαναλαμβάνει τη χαρακτηριστική φράση «δύο για 25», φράση που φέρεται να σχετίζεται με την πώληση ναρκωτικών.

Η οργάνωση, η οποία διακινούσε κοκαΐνη, ηρωίνη και άλλες ουσίες στο Μπλάκπουλ, καταδικάστηκε συνολικά σε ποινές 103 ετών κάθειρξης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη μελών. Ο 31χρονος Άνταμ Γκάρνετ, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ήδη στη φυλακή εκτίοντας ποινή 15 ετών, διαπιστώθηκε πως ήταν το κεντρικό πρόσωπο πίσω από τη λειτουργία του κυκλώματος. Χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα και Wi-Fi routers που είχαν περαστεί παράνομα στο κελί του, οργάνωνε και συντόνιζε τη δράση του δικτύου, έχοντας τη στήριξη τουλάχιστον 14 συνεργών.

«Δύο για 25»

Κατά την ανάλυση υλικού από τα κινητά της συντρόφου του Γκάρνετ, Σάνον Χίλτον, οι αστυνομικές Αρχές ανακάλυψαν καταλυτικά βίντεο. Μεταξύ αυτών, καταγραφή με τον παπαγάλο της οικογένειας, ονόματι Μάνγκο, να λέει την ατάκα «δύο για 25», που εικάζεται πως αφορά στην τιμή πώλησης ναρκωτικών. Σε άλλα πλάνα, ο Μάνγκο εμφανίζεται να παίζει με δεσμίδες χρημάτων, ενώ κοντά του βρίσκεται ανήλικο παιδί. Υλικό που βρέθηκε επίσης περιλάμβανε εικόνες με ποσότητες κοκαΐνης, με μουσική υπόκρουση τραγουδιού που περιλαμβάνει τους στίχους «cocaine», αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία όσον αφορά τη φύση της δράσης τους.

Συλλήψεις, καταδίκες και δύο φυγάδες

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη και την καταδίκη 15 ατόμων, με την αστυνομία να εκτελεί ακόμα εντάλματα για την Κλόε Στοτ και τον Ράιαν Μπλακ, που παραμένουν ασύλληπτοι. Ο αξιωματικός Άντονι Άλβες χαρακτήρισε το δίκτυο «εξαιρετικά οργανωμένο», τονίζοντας πως ο Γκάρνετ δε δίστασε να συνεχίσει την εγκληματική του δραστηριότητα ακόμα και μέσα από το κελί του, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.

Αν και ακούγεται σαν σενάριο από κινηματογραφική ταινία, ο ρόλος του Μάνγκο αποδείχθηκε καταλυτικός. Όχι επειδή είχε πρόθεση να «προδώσει» τους ιδιοκτήτες του, αλλά γιατί αναπαρήγαγε, χωρίς να καταλαβαίνει, εκφράσεις που συνδέονταν ευθέως με τη διακίνηση ναρκωτικών. Το υλικό που κατέγραψε τον παπαγάλο ήταν αρκετό για να ενισχύσει σημαντικά μια μακρόχρονη έρευνα και να οδηγήσει τελικά σε βαριές καταδίκες. Δείτε το απίστευτο βίντεο με τον παπαγάλο-μάρτυρα που, χωρίς να το ξέρει, συνέβαλε στην εξάρθρωση μιας από τις πιο οργανωμένες συμμορίες ναρκωτικών στο Λάνκασαϊρ.

Πηγή: ethnos.gr