Πουλί προσγειώνεται στο κεφάλι της ρεπόρτερ έξω από τον Λευκό Οίκο (vid)

Η δημοσιογράφος του NewsNation, Kellie Meyer, ήταν στημένη μπροστά στην κάμερα και ετοιμαζόταν να βγει στον αέρα από το γκαζόν του Λευκού Οίκου, όταν ένα τολμηρό περιστέρι πέταξε από πίσω της και ακριβώς πάνω στο κεφάλι της.

Η Meyer, σοκαρισμένη, φώναξε «Θεέ μου, προσγειώθηκε πάνω μου» και το περιστέρι έφυγε μακριά ενώ η δημοσιογράφος προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Η Meyer μοιράστηκε το κλιπ στο X την Τρίτη.

Πηγή: enikos.gr

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.



He really just wanted to tune in.



Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.🐦‍⬛🤣 pic.twitter.com/EkJV0TzS7k