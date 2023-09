Μη σας το χαλάσουμε: Διαδήλωσαν... γαβγίζοντας για το δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι (vids)

Φιλοζωική οργάνωση απηύθυνε κάλεσμα σε όσους νιώθουν σκύλοι και όχι άνθρωποι να μαζευτούν στη συγκέντρωση που έγινε πρόσφατα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πότσνταμ στη γερμανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους γινόταν μονάχα με γαβγίσματα!

Ο λόγος για τη συγκέντρωση ήταν μια ενέργεια για την υποστήριξη ενός Ιάπωνα με το παρατσούκλι Toko, ο οποίος πριν από ένα χρόνο «μεταμορφώθηκε» σε κόλεϊ κι έκτοτε αυτή του η απόφαση έχει προκαλέσει ποικίλλες αντιδράσεις παγκοσμίως μέσα από τα social media, αλλά και από τα ΜΜΕ. Πολλοί από τους συμμετέχοντες απλώς φορούσαν μάσκες σκύλου, μη μπορώντας να αγοράσουν ένα τόσο ρεαλιστικό κοστούμι όπως του Toko.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η δράση προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις στο διαδίκτυο, αλλά και στη γερμανική κοινή γνώμη. Κάποιοι τους ζήτησαν να πάνε σε ψυχιατρική κλινική ή σε φιλοζωική ομάδα για να λύσουν τα προβλήματά τους.

Hundreds of people who identify as dogs gathered together at a railroad station in Berlin, Germany. pic.twitter.com/VHfT07MZFm

A bizarre video from the #German capital of #Berlin shows a large congregation of people who identify themselves as "dogs". Who are these people? Why had they gathered together? | #BeyondBizarre pic.twitter.com/83WOIjk0gq