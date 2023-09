Στο Μαυροβούνιο έστησαν «Ολυμπιάδα Τεμπελιάς» και κάποιοι είναι ξαπλωμένοι πάνω από 800 ώρες

Οι διαγωνιζόμενοι στην «Ολυμπιάδα της Τεμπελιάς» δεν το κουνάνε «ρούπι» από τα στρώματά τους, παραμένοντας ξαπλωμένοι μέχρι... τελικής πτώσεως.



«Βρίσκομαι εδώ για πάνω από 800 ώρες», είπε η 23χρονη αισθητικός Λίντια Μάρκοβιτς στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα σηκωθώ όταν βαρεθώ, αλλά δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό».

Ο διαγωνισμός τεμπελιάς διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία 12ετία στην πόλη Μπρέζνα στο βόρειο Μαυροβούνιο με τους συμμετέχοντες να μην κάνουν σχεδόν τίποτε πέρα από το να ξαπλώνουν. «Ο διαγωνισμός είναι ένα αστείο για το στερεότυπο ότι οι Μαυροβούνιοι είναι τεμπέληδες και θέλαμε να διοργανώσουμε κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος», δήλωσε η διοργανώτρια Ραντόνια Μπλαγκόγεβιτς.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να σηκωθούν ή να καθίσουν αφού απειλούνται με αποκλεισμού, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους, να διαβάζουν βιβλία ή να δέχονται επισκέψεις.

Διάλειμμα ενός τετάρτου ανά οκτάωρο από το στρώμα!

Οι κανονισμοί, πάντως, χαλάρωσαν κάπως φέτος αφού τους επιτρέπεται ένα 15λεπτο διάλειμμα από το στρώμα ανά οκτάωρο για να ξεπιαστούν. Το προηγούμενο ρεκόρ της παραμονής επί πέντε μέρες στο στρώμα καταρρίφθηκε και από τους 21 συμμετέχοντες μόλις τέσσερις συνεχίζουν ακάθεκτοι.

«Είμαι περήφανη που άντεξα τόσο πολύ», είπε η 36χρονη Γκορντάνα Φιλίποβιτς, που παράτησε το μαγειρείο της σε γειτονικό χωριό για να μετάσχει στην «Ολυμπιάδα της Τεμπελιάς». «Ο άνδρας μου μου είπε: “γυναίκα, βρίσκεσαι σε διακοπές. Ξάπλωσε κι απόλαυσέ το».

Οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι είναι από το Μαυροβούνιο, αλλά κάποιοι προέρχονται και από τη Σερβία, την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο 33χρονος Γιοβάν Κρακάνιν, διευθυντής μάρκετινγκ σε ποδοσφαιρικό σύλλογο του Κρούσεβατς της Σερβίας, μετέχει φέτος για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι το αρχικό του κίνητρο ήταν το έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά «τώρα βρίσκομαι εδώ για τον εαυτό μου, να αποδείξω στον εαυτό μου τα όριά μου, να τα ξεπεράσω και να φθάσω στο τέρμα. Ελπίζω να μεταφέρω και στην πραγματική μου ζωή αυτή την εμπορεία και την υπομονή», δήλωσε.

Πηγή: iefimerida.gr

🛌 Welcome to the festival of laziness, organised in a small village in Montenegro.



The four finalists have been lying down for more than 800 hours, around a month. pic.twitter.com/XTQRnrCAzA