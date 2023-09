Iνδία: Koριτσάκι γεννήθηκε με 26 δάχτυλα κι οι δικοί του πιστεύουν οτι ειναι μετενσάρκωση θεότητας

Το νεογέννητο έχει επτά δάχτυλα σε κάθε χέρι και έξι δάχτυλα σε κάθε πόδι και οι γονείς του πιστεύουν οτι είναι μετενσάρκωση μιας θεάς των Ινδουϊστών.

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, οι γιατροί είπαν ότι τα επιπλέον δάχτυλα των χεριών και των ποδιών οφείλονταν σε μια σπάνια πάθηση που προκλήθηκε από μια γενετική διαταραχή. Τα μέλη της οικογένειας του κοριτσιού ωστόσο πιστεύουν ότι είναι μετενσάρκωση μιας θεάς που λατρεύουν.

Πιστεύουν πως είναι η αναγεννημένη εκδοχή της Ντολαγκάρ Ντέβι, μιας πολύ γνωστής τοπικής θεότητας της οποίας ο ναός βρίσκεται κοντά στο σημείο που γεννήθηκε το κοριτσάκι.

«Το κορίτσι έχει επτά δάχτυλα σε κάθε χέρι και έξι δάχτυλα σε κάθε πόδι. Η πάθηση ονομάζεται Πολυδακτυλία, η οποία είναι σπάνια, αλλά δεν υπάρχει καμία βλάβη ή παρενέργεια αυτής της πάθησης στο σώμα», είπε ο δρ Σόνι από το CHC Kaman.

Η μικρή γεννήθηκε σε ένα κοινοτικό κέντρο υγείας στο Kaman το βράδυ της Κυριακής. Η μητέρα Sarju Devi και το κοριτσάκι είναι υγιείς. Ο θείος του νεογέννητου πιστεύει ότι το κοριτσάκι ήταν μια ευλογία για την οικογένεια και μια ενσάρκωση της θεάς Dholagarh Devi.

«Ήρθε στο σπίτι μας ως θεά. Είμαστε όλοι τυχεροί που ο «Λάκσμι» γεννήθηκε στην οικογένειά μας», πρόσθεσε. Ο πατέρας του μωρού, Gopal Bhattacharya, είναι αστυνομικός στην Κεντρική Εφεδρική Αστυνομική Δύναμη και λέγεται ότι είναι επίσης πολύ χαρούμενος.

Πηγή: newsbomb.gr

A baby girl in #Bharatpur, Rajasthan, born with 26 fingers and toes is being hailed as an 'incarnation of goddess' by her family. While they see divine symbolism, #doctors explain it as a rare genetic anomaly. #MedicalMarvel #Genetics #RajasthanBaby#RajasthanNews #Health pic.twitter.com/vRHOJYpbq3