Νέα Υόρκη: Φαρσέρ περπάτησε στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας φορώντας σακούλα σκουπιδιών και σκουφάκι ντους

Άγνωστο πώς, βρήκε τρόπο να ανέβει στην πασαρέλα και να περπατήσει για κάποια δευτερόλεπτα φορώντας μια λευκή σακούλα σκουπιδιών κι ένα σκουφάκι από αυτά που βάζουμε για να κάνουμε ντους και να μην βρέξουμε το κεφάλι.

Το φοβερό είναι ότι το κοινό δεν πήρε χαμπάρι ότι επρόκειτο για φάρσα και παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επίδειξη, θεωρώντας ότι το... μοντέλο παρουσιάζει ένα εκκεντρικό συνολάκι.

Ο φαρσέρ έγινε τελικά αντιληπτός και σεκιουριτάς τον άρπαξε και τον κατέβασε. Το βίντεο όμως έχει ήδη κυκλοφορήσει και κάνει θραύση...

Πηγή: intronews.gr

An imposter wore a trash bag and did the catwalk at Fashion Week



Nobody in the crowd even noticed pic.twitter.com/L00b1VXU50