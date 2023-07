Πώς μπήκαν στην ίδια πρόταση η Μάργκοτ Ρόμπι και το ΠΑΜΕ...

Οι Αμερικανοί ηθοποιοί αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία σε μια περίοδο που το ίδιο πράττουν και οι σεναριογράφοι, αμφότεροι στρεφόμενοι κατά των στούντιο.

Το ΠΑΜΕ άδραξε την ευκαιρία και ανέβασε ένα ποστ στο twitter στο οποίο γράφει «ακόμα και η Barbie (σ.σ. ο νέος ρόλος που ενσαρκώνει η Ρόμπι) είναι έτοιμη να κατέβει σε απεργία. Αλληλεγγύη στην απεργία των σεναριογράφων. Έρχεται απεργία των ηθοποιών. Γιατί δεν έχετε γίνει μέλος της Ένωσής σας;».

Πηγή: intronews.gr



Even #Barbie is ready to go on #strike !!!#WritersStrike solidarity!#ActorsStrike coming!



Why YOU have not joined your Union? pic.twitter.com/844XSn1VrT