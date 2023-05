Ο δήθεν «οικογενειάρχης» που στα 16 του σκότωσε τους γονείς του κι ήταν καταζητούμενος δραπέτης

Μια ταφόπλακα στο νεκροταφείο Tamborine Mountain στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας φέρει το όνομα John Vincent Damon. Για χρόνια, μέχρι τον θάνατό του στις 6 Αυγούστου 2010 σε ηλικία 69 ετών, έτσι ήταν γνωστός στους άλλους, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του.

Όμως το πραγματικό του όνομα ήταν William Leslie Arnold και είχε ένα μυστικό, σκοτεινό παρελθόν που δεν γνώριζαν η σύζυγός του, τα δύο ενήλικα παιδιά του στην Αυστραλία καθώς και οι τρεις θετές κόρες από προηγούμενο γάμο του στις ΗΠΑ.

Δολοφόνησε τους γονείς του

Όταν ήταν 16 ετών και ζούσε στη Νεμπράσκα τη δεκαετία του 1950, πυροβόλησε θανάσιμα τους γονείς του κατά τη διάρκεια ενός καβγά, για να πάρει το οικογενειακό αυτοκίνητο και στη συνέχεια τους έθαψε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους. Χρειάστηκαν περίπου δύο εβδομάδες μέχρι να ανακαλυφθεί το έγκλημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Arnold δήλωσε ένοχος το 1959 για τη δολοφονία των γονιών του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στο κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα της Νεμπράσκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, περιγράφηκε από τις αρχές ως «υπόδειγμα κρατούμενου», ωστόσο στις 14 Ιουλίου 1967, αυτός και ένας άλλος κρατούμενος δραπέτευσαν.

Η απόδραση και οι έρευνες για τον εντοπισμό τουΗ αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, αγνοούσαν εντελώς το παρελθόν του. Γι' αυτούς ήταν ο John Damon, πατέρας και σύζυγος. Για τις αμερικανικές Αρχές, ήταν ένας καταδικασμένος δολοφόνος και δραπέτης.

Ο Matt Westover, που εξιχνίασε την υπόθεση, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η σύνδεση του Arnold με τον John Damon ήταν μια διαδικασία που διήρκεσε αρκετά χρόνια και περιλάμβανε το ξεσκαρτάρισμα χιλιάδων σελίδων εγγράφων και τη διερεύνηση πολλών στοιχείων στις ΗΠΑ καθώς και στη Βραζιλία και τον Καναδά.

«Είχα εμμονή με την υπόθεση» δήλωσε ο Westover. «Ήταν συναρπαστικό» πρόσθεσε.

Ωστόσο, μετά ήρθε το δύσκολο μέρος: Έπρεπε να ανακοινώσει στον άνδρα από την Αυστραλία ότι ο πατέρας που γνώριζε ως John Damon ήταν στην πραγματικότητα ένας δραπέτης κατάδικος που είχε σκοτώσει τους γονείς του.

«Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση» είπε ο Westover. «Η οικογένειά του δεν γνώριζε τίποτα».

Γνωρίζοντας την οικογένεια Damon, ο Westover έμαθε ότι ο Arnold είχε γίνει επιχειρηματίας στην Αυστραλία και είχε αλλάξει τον τρόπο ζωής του.

Τον Μάρτιο, ο Westover και άλλοι ερευνητές ταξίδεψαν στην Αυστραλία για να κλείσουν την υπόθεση.

«Η υπόθεση αυτή δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθά να εξιχνιάζουμε υποθέσεις και να βρίσκουμε ανθρώπους, αλλά δείχνει επίσης την επιμονή αυτής της υπηρεσίας στην αδιάκοπη επιδίωξη της δικαιοσύνης» δήλωσε αξιωματούχος του U.S. Marshal.

