«Πάντα ήθελα να γίνω σκύλος» - Ιάπωνας ξόδεψε 14.000 ευρώ για να ζει ως κόλεϊ και μπράβο του (vids)

Ένας Ιάπωνας που ξόδεψε 14.000 ευρώ για να αγοράσει μια απίστευτα ρεαλιστική στολή ενός σκύλου μπόρντερ κόλεϊ, απολαμβάνει πλέον τη ζωή του ως τετράποδο, παίζοντας με τα παιχνίδια για σκύλους, χαλαρώνοντας με τα χάδια στην κοιλιά και κάνοντας βόλτες με το λουρί του.

Ο άνδρας ονομάζεται Τόκο και όπως έχει δηλώσει ήταν μεγάλη επιθυμία του να ζήσει ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Όπως γράφει η Daily Mail ενημερώνει συχνά τους σχεδόν 24.000 ακολούθους του – και ακόμη περισσότερους θεατές – στο Youtube για τη νέα ζωή του ως σκύλος και τις περιπέτειές του.

Στα βίντεο, στο λογαριασμό του «I want to be animal», εμφανίζεται να κάνει βόλτες ως σκύλος και να χαλαρώνει στο σπιτάκι του. Όπως λέει «δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή για την επιλογή του». Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε, πως δεν έχει μοιραστεί ακόμη το νέο του χόμπι με κάποιους από τους φίλους του, καθώς εκτιμά πως δεν θα τον καταλάβουν και θα τον κρίνουν αρνητικά.

«Σπάνια το λέω στους φίλους μου γιατί φοβάμαι ότι θα με θεωρήσουν περίεργο», δήλωσε στην Daily Mail και πρόσθεσε: «Κάποιοι από τους φίλους μου και η οικογένειά μου δήλωσαν έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι έγινα ζώο». Όμως αυτός δηλώνει πως του αρέσει η ζωή του ως τετράποδο, καθώς λατρεύει «να κάνει πράγματα που κάνουν μόνο τα σκυλιά».

Ο Τόκο παρήγγειλε το κουστούμι πέρυσι από την εταιρεία Zeppet και έκτοτε απολαμβάνει τη ζωή του. Η εταιρεία χρειάστηκε 40 ημέρες για να φτιάξει την υπέρ ρεαλιστική στολή.

Στο τελευταίο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί από σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ο Τόκο εμφανίζεται να περιδιαβαίνει στο σπίτι του ως σκύλος, να δέχεται χάδια στο κεφάλι, να παίζει και να βγαίνει βόλτα με λουρί. «Θυμάστε που όταν ήμασταν μικροί γράφαμε στο σχολείο τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε; Κάποιο έγραφαν ήρωας ή μάγος. Εγώ είχα γράψει στο βιβλίο αποφοίτησης του δημοτικού πως ήθελα να γίνω σκύλος και να κάνω βόλτες. Τα κατάφερα!».

