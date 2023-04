Ντελιβεράς κάνει... προβολή α λα Κολτσίδας σε κλέφτη αυτοκινήτου για να τον συλλάβει η αστυνομία (vid)

Δύο περιπολικά καταδίωκαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο και ο οδηγός του, ένας 17χρονος, είχε μόλις χάσει τον έλεγχο πέφτοντας σε έναν στύλο.

Ο νεαρός βγήκε αμέσως από το ΙΧ και το έβαλε στα πόδια σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ο ντελιβεράς όμως, σαν έτοιμος από καιρό, έκανε μια προβολή που θύμισε κάτι από Κολτσίδα και Κολιτσιδάκη, έριξε στο έδαφος τον δράστη και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Το πιο σημαντικό και από τις ευχαριστίες της αστυνομίας, ωστόσο, ήταν τα συγχαρητήρια που έδωσε στον υπάλληλό του ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας. Και για την πράξη του, αλλά και για το ότι έδωσε την πίτσα στον πελάτη άθικτη...

BEST FOOT FORWARD: A pizza delivery driver's quick thinking ended a high-speed chase in Pennsylvania by tripping a suspect attempting to flee from police on foot. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/X91kLdM9Bz