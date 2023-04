Οι Simpsons ήταν πολύ μπροστά - Προέβλεψαν τη σύλληψη του Τραμπ και την ταινία «Barbie» πριν από 29 χρόνια

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά των κωμικών καρτούν έχει προβλέψει καταστάσεις. Η σειρά “The Simpsons” είναι διάσημη πλέον για το ότι κάνει τρομακτικά ακριβείς “προβλέψεις”.

Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να «είδε» τη σύλληψη του Τραμπ αλλά και την ταινία Barbie.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποδίδουν στους Simpsons την πρόβλεψη δύο άσχετων επίκαιρων γεγονότων – την καταδίκη του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την φρενίτιδα για την ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ – στο ίδιο επεισόδιο!

«Οι Simpsons κάνουν τις σωστές προβλέψεις για άλλη μια φορά! Για την Μπάρμπι και τον Ντόναλντ Τραμπ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ!» δήλωσε ένας χρήστης του Twitter .

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, απέδωσε στον Τραμπ 34 κακουργήματα για πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων την Τρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη περίπτωση απαγγελίας κατηγοριών σε πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτή η ιστορική εξέλιξη ακριβώς έτυχε να συμπέσει με την κυκλοφορία ενός νέου teaser trailer για την ταινία “Barbie” με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling.

Kαι τα δύο φέρεται να ήταν σημεία πλοκής σε ένα επεισόδιο του 1994 στο “The Simpsons”.

Αυτή η τελευταία περίπτωση τέχνης που προβλέπει… πράγματα στη πραγματική ζωή συνέβη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου με τίτλο «Lisa vs. Malibu Stacy», στην οποία η Lisa Simpson προσπαθεί να κάνει τους δημιουργούς της Barbie να βγάλουν ένα πιο φεμινιστικό παιχνίδι που ενδυναμώνει τα νεαρά κορίτσια.

Σε μια από τις σκηνές, ένα κλιπ που έχει διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Σπρίνγκφιλντ παρακολουθούν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα όπου ο παρουσιαστής Κεντ Μπρόκμαν απευθύνεται στην καμπάνια της.

«Αν και ήταν ασυνήθιστο να αφιερώνεις 28 λεπτά κάνοντας ρεπορτάζ για μια κούκλα, αυτός ο ρεπόρτερ ήταν αδύνατο να σταματήσει να μιλάει», λέει ο παρουσιαστής. «Είναι πραγματικά συναρπαστικές ειδήσεις. Καληνύχτα”. Έπειτα, σε μια περιστροφή που είναι τυπική για τον δημοσιογράφο κινουμένων σχεδίων, ο Μπρόκμαν ολοκληρώνει το τμήμα ανακοινώνοντας ότι ο πρόεδρος έχει συλληφθεί.

Περιττό να πούμε ότι οι θαυμαστές των «Simpsons» θεώρησαν αυτή την πιο προφητική πρόβλεψή τους μέχρι τώρα. «Ταινία Barbie και Σύλληψη Τραμπ; Οι Simpsons προβλέπουν ξανά το μέλλον», ισχυρίστηκε ένας χρήστης του Twitter.

Ένας άλλος είπε : «Είμαι πεπεισμένος ότι κάποιος από την ομάδα των Simpsons ήταν ταξιδιώτης στο χρόνο».

«Δεν θα πω ψέματα, αυτή είναι η πιο τρελή πρόβλεψη των Simpsons», δήλωσε ένας χρήστης του Twitter.

Just in case there was any doubt pic.twitter.com/Z9cQVTHdSj — Chester Aries (@chesteraries) April 4, 2023

Barbie Movie and Trump Arrest? Simpsons predicting the future again. https://t.co/C2glwuR3cx — NickWittedNonpareil (@NickWittedFool) April 5, 2023