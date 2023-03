Άνδρας πιάνει ψάρι... ντερέκι σε δρόμο της Καλιφόρνια μετά από πλημμύρα (vid)

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Καλιφόρνια προκάλεσαν χάος σε ολόκληρη την πολιτεία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην κομητεία Φρέσνο οδήγησαν στην εκκένωση 10.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους το Σάββατο. Οι πλημμύρες έπληξαν τις κομητείες Μοντερέι και Τουλούμνε. Έριξε χαλάζι και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για σπάνιους ανεμοστρόβιλους.

Οι πλημμύρες άφησαν δρόμους γεμάτους νερό με τέτοιο βάθος που ένας άνδρας βιντεοσκοπήθηκε να βγάζει ένα μεγάλο ψάρι από το νερό μέσα στο μποτιλιάρισμα που προκάλεσαν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Πηγή: iefimerida.gr

'It was just swimming across the road,' Video shows the moment a man pulled a fish out of the flood water in Watsonville! pic.twitter.com/VGVuPIBSyN