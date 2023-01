Snowboarder κατέγραψε με κάμερα τα 22 εφιαλτικά δευτερόλεπτα που παρασύρθηκε από χιονοθύελλα (vid)

Την Κυριακή 8/1 ο Blake Nielson αποφάσισε να πάει για snowboard με έναν φίλο του, κοντά στο Big Cottonwood Canyon της Γιούτα. Φόρεσαν τον εξοπλισμό τους, περπάτησαν για τρεις ώρες, έως ότου φτάσουν στο Kessler Peak.

Εκεί έθεσε ο Nielsen σε λειτουργία την κάμερα GoPro που είχε στο κράνος του. Μετά, ξεχύθηκε στο χιόνι, σε διαδρομή με στροφές, εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένιωσε το χιόνι να τον ‘σέρνει’ στο βουνό: ‘πιάστηκε’ σε χιονοστιβάδα.Mετά την υποχώρηση του χιονιού κάτω από τα πόδια του, κατάφερε να κρατήσει το σώμα του πάνω από το χιόνι και ούρλιαξε στο φορητό μικρόφωνο -προς τον φίλο του που ακόμα δεν είχε μπει ακόμα στο χιόνι- “Logan, γλιστρώ”.

Όπως είπε στην Washington Post “για μια στιγμή σκέφτηκα το χειρότερο δυνατό σενάριο. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα την πολυτέλεια να αφιερώσω κάπου αλλού το χρόνο μου, από μια προσπάθεια να σωθώ”.

Άρχισε να κουνάει τα χέρια του, σαν να κολυμπάει, για να μείνει στην επιφάνεια του χιονιού και έβγαλε τη σανίδα του. Έπειτα από 22’’ η ξέφρενη διαδρομή του ολοκληρώθηκε, με τον Nielsen να είναι ασφαλής.

Συνέχισε να νιώθει το χιόνι να 'τρέχει' κάτω από τα πόδια του. Χρειάστηκε να περπατήσει 800 μέτρα για να κατέβει το βουνό και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του.

Οι snowboarders και οι σκιέρ προκαλούν χιονοστιβάδες

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Utah Avalanche Center (κέντρο χιονοστιβάδων), Chad Brackelsberg ενημέρωσε ότι από το 2018, 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εν μέσω χιονοστιβάδων στη Γιούτα, πολιτεία από τις πιο δημοφιλείς για snowboard και σκι.

“Το 90% των χιονοστιβάδων ‘πυροδοτούνται’ από το άτομο που πιάνεται σε αυτές ή από κάποιον της παρέας τους -με την οποία κατεβαίνουν το βουνό”, πρόσθεσε ο Brackelsberg, “αυτό το γεγονός μας λέει πως οι χιονοστιβάδες δεν είναι τυχαίες πράξεις της φύσης. Αν ενημερώνονται όσοι κάνουν snowboard ή σκι για τις προβλέψεις χιονοστιβάδων και επιλέγουν ανάλογα τις διαδρομές τους, μπορούν να αποφύγουν τις περιπέτειες”.

Παρεμπιπτόντως, ο Nielsen πήγε για snowboard δυο ημέρες μετά το συμβάν. "Στο εξής θα σέβομαι τον άνεμο" ενημέρωσε.

Πηγή: news247.gr

