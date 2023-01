Ποιος να του πει τι; Άλλαξαν τους εορτασμούς για να μην τρομάξουν θαλάσσιο ίππο που... άραζε σε λιμάνι (vid)

Το μεγάλο θηλαστικό, όπως ήταν αναμενόμενο, προσέλκυσε μεγάλα πλήθη στο παραθαλάσσιο θέρετρο από τότε που εντοπίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πιστεύεται πρόκειται για τον Thor, τον θαλάσσιο ίππο που εντοπίστηκε στις ακτές του Χάμσαϊρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ντόπιοι αλλά και ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής κάνουν έκκληση στο κοινό να μην τον πλησιάζουν, σύμφωνα με το BBC.

Μάλιστα, οι επικεφαλής της τοπικής κοινότητας αποφάσισαν να ακυρώσουν το σόου πυροτεχνημάτων, που ήταν προγραμματισμένο για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, λόγω ανησυχίας για τον Thor, κατόπιν και συμβουλής της British Divers Marine Life Rescue, η οποία προειδοποίησε πως θα μπορούσε να του προκαλέσει «αγωνία».

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι το ζώο μπορεί να κάνει ένα «διάλειμμα» για ξεκούραση και σε λίγες μέρες θα συνεχίσει το ταξίδι του προς τον βορρά. Ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του, για να διαβεβαιωθούν πως δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται ανησυχία και είναι καλά.

«Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ανάπαυσή του και προσπαθήστε να μην τον ενοχλήσετε. Αν και είναι μία πολύ συναρπαστική ευκαιρία, δεν τους αρέσει ο πολύς θόρυβος και δεν είναι εξοικειωμένοι με τα οικόσιτα ζώα, οπότε παρακαλούμε να κρατάτε τα κατοικίδια ζώα με λουρί και να παραμένετε σε απόσταση ασφαλείας για τη δική σας ευημερία αλλά και τη δική του» συμβουλεύουν το κοινό οι ειδικοί.

Ο Stuart Ford, ντόπιος επιχειρηματίας έκανε λόγο για ευκαιρία ζωής, αναφερόμενος στη συνάντηση με το ζώο. «Πήγαινα στο σκάφος μου και ήταν στην προβλήτα - υπέροχο. Πρέπει να είναι μισός τόνος».

Πηγή: ethnos.gr

In Scarborough, UK the fireworks 🎆 were canceled due to a walrus presence.



The local authorities decided no to disturb it 👍 pic.twitter.com/zDMoPlIO3j