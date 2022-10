Έκανε τον νεκρό στο TikTok για έναν χρόνο για να πάρει ρόλο... πτώματος και τον κάλεσαν από το CSI!

«Μου έπεσε το τηλέφωνο από τα χέρια, δεν το πίστευα» δηλώνει ο 42χρονος στη New York Post, όταν τον πήραν τηλέφωνο για να συμμετάσχει σε πασίγνωστη σειρά μυστηρίου. Και μάλιστα όχι σε όποια κι όποια σειρά αλλά στο «CSI: Vegas».

Ο Josh, υπεύθυνος εστιατορίου, άρχισε να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο ποζάροντας ως άψυχο πτώμα σε διάφορες τοποθεσίες του Κεντάκι, διεκδικώντας να… γίνει διάσημος! Όπως λέει, ξεκίνησε τo trend επειδή βαριόταν ανυπόφορα αλλά τα πάνω από 4 εκατ. views που συγκέντρωσε λειτούργησαν σαν μια ιδιότυπη οντισιόν για την επιτυχημένη σειρά του CBS.

Αφότου επικοινώνησε με τους υπεύθυνους του κάστινγκ, ο φοβερός αυτός τυπάς έκανε την ανακοίνωση της εμφάνισής του στη σειρά φυσικά μέσω TikTok. Σε ένα βίντεο με πάνω από 300.000 views, ο Nalley ξαπλώνει σε ένα αστέρι του Χόλιγουντ στο περίφημο Walk of Fame, παίζοντας φυσικά τον νεκρό και ακούγεται το soundtrack του «CSI».

Ο Joosh θα παίξει στο έκτο επεισόδιο, το οποίο θα προβληθεί στις 3 Νοεμβρίου, σε σκηνοθεσία του Mario Van Peebles.

Ο 42χρονος ανέβασε το πρώτο του βίντεο στο οποίο παρίστανε τον νεκρό τον Οκτώβριο του 2021 και, από τότε, έχει ανεβάσει 351 ανάλογα βίντεο. «Είμαι τυχερός που ζω σε ένα μέρος όπου υπάρχουν αρκετά αξιοπρεπή πάρκα που είναι εγκαταλελειμμένα και αν θέλεις να ξεφορτωθείς ένα πτώμα, εκεί θα το πετούσες» λέει με χιούμορ.

Σε ένα από τα επικά clip του στο TikTok, έχει ξαπλώσει στην όχθη ενός ποταμού και παριστάνει τον νεκρό δίπλα στο νερό, ενώ έχει βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να κρέμεται από ένα σχοινί θυμίζοντας σκηνή από γουέστερν.

Αν και το να παριστάνεις τον νεκρό μπορεί να μοιάζει με μια δουλειά που μπορεί να κάνει κανείς ξαπλώνοντας απλά όπου βρει, στην πραγματικότητα απαιτεί πολλή εξάσκηση, λέει ο Nalley.

«Πρέπει να κρατάς την αναπνοή σου και να προσπαθείς να μείνεις ακίνητος, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο αν βρίσκεσαι σε άβολη θέση» εξηγεί. «Βέβαια, πια έχω μάθει ότι ακόμα κι αν κρατάς την αναπνοή σου και προσπαθείς να μην κουνηθείς, θα κουνηθείς ακούσια, ειδικά αν έχεις στην πλάτη σου έναν βράχο, για παράδειγμα» προσθέτει.

«Σπάνια βρίσκουμε έναν ηθοποιό τόσο καλά προετοιμασμένο για να υποδυθεί ένα πτώμα όσο ο Τζος» δήλωσε υπεύθυνος του σόου «CSI: Vegas» στην Post. «Ήταν χαρά μας να τον βλέπουμε να δουλεύει. Είναι επαγγελματίας στο θέμα του θανάτου» λέει.

Αν και έχει γίνει ειδικός στο να παίζει τον νεκρό, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποιες… δυσκολίες στον εκάστοτε «χώρο εργασίας» του.

«Τα έντομα και το να ξαπλώνω στο έδαφος δεν με πειράζουν. Με δυσκολεύει το να ποζάρω σε περίεργες φάσεις στο έδαφος. Ψάχνω για μέρη που είναι καθαρά. Έχω γδάρει τα γόνατα και τις αρθρώσεις των αρθρώσεών μου σε βράχους και άλλα πράγματα, αλλά οι θυσίες για την τέχνη είναι απαραίτητες!» περιγράφει.

Η σκληρή προετοιμασία τον βοήθησε και στα γυρίσματα του «CSI». «Ήμουν στο πλατό για περίπου πέντε ώρες για να βγουν οι διαφορετικές λήψεις και γωνίες που έπρεπε. Ήμουν μόνιμα ξαπλωμένος σε ένα φορείο και για τις πέντε αυτές ώρες» λέει ο Josh.

Μάλιστα το φορείο ήταν μεταλλικό αλλά του έδωσαν ένα θερμαινόμενο μαξιλάρι για να κρατιέται ζεστός. «Τους ζήτησα να το κλείσουν γιατί άρχισα να ζεσταίνομαι και θα είχαμε πρόβλημα με όλα τα προσθετικά» εξηγεί.

Αν και δεν έχει «αποφασίσει» τι θα κάνει στο μέλλον, ο Nalley λέει ότι θέλει οπωσδήποτε να «συνεχίσει να κάνει TikToks». Λέει ακόμα ότι δεν πληρώθηκε για το ρόλο του στο «CSI: Vegas» αλλά αυτό δεν τον αποθαρρύνει και εξακολουθεί να σκέφτεται να συνεχίσει την προσπάθειά του για μια καριέρα στο Χόλιγουντ. «Μπορεί να προσπαθήσω και για μια άλλη σειρά ή μια ταινία» καταλήγει.

Πηγή: newsbeast.gr

