Η αγγλική λέξη που όλοι έχουμε πει και έχει μόλις τρία γράμματα αλλά 645 διαφορετικές χρήσεις

Υπάρχουν λέξεις σύνθετες, λέξεις με πολύπλοκο νόημα και λέξεις που απλώς δηλώνουν ξεκάθαρα αυτό που πρέπει.

Μια λέξη αν και ιδιαίτερα μικρή έχει συγκεντρώσει απίθανα πολλές έννοιες και βγήκε πρωταθλήτρια από τους πιο εξειδικευμένους μελετητές του κόσμου.

Οι ερευνητές του Oxford English Dictionary κατέληξαν ότι η λέξη «run» έχει πράγματι κάτι μοναδικό.

Είναι η μόνη λέξη που συγκεντρώνει όχι μια, όχι δύο, όχι τρεις αλλά… 645 διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.

Όπως δήλωσε ο συγγραφέας Simon Winchester η πρώτη έκδοση του λεξικού που χρειάστηκε 70 χρόνια για να ολοκληρωθεί είχε «αποφασίσει» ότι μια άλλη λέξη είχε τα πρωτεία.

Η λέξη «set» είχε φτάσει τις 200 ερμηνείες και μέχρι τότε μεσουρανούσε.

Οι άφθονοι ορισμοί του run που εμφανίζονται στην επερχόμενη τρίτη έκδοση του OED ξεκινούν με το προφανές, το «τρέχω» και, στη συνέχεια, ξεκινά ο Γολγοθάς των γλωσσολόγων – χρειάστηκαν μάλιστα για έναν επαγγελματία λεξικογράφο εννέα μήνες έρευνας για να ολοκληρωθεί.

«Το να εξηγήσουμε γιατί το "run" έχει επεκτείνει τόσο πολύ τη σημασιολογική του επικράτεια είναι το πιο δύσκολο. Η συγκεκριμένη λέξη άρχισε να σημειώνει "έκρηξη" του αριθμού είναι με την εμφάνιση των σύγχρονων μηχανών, αλλά και και των υπολογιστών:

ένα τρένο runs on the track, ένα αυτοκίνητο runs with gas (βενζίνη), ένα iPad «runs» τις εφαρμογές κτλ», αναφέρει ο συγγραφέας Simon Winchester.

