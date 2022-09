Δεν κρίνουμε: Ινδός ζει με το χέρι όρθιο εδώ και 14 χρόνια προς τιμήν του Θεού του (vid)

Ο Mahant Radheypuri Juna Akhara, ένας Ινδός sadhu - ένα θρησκευτικό ή ιερό πρόσωπο που έχει απαρνηθεί την κοσμική του ζωή - από το Allahabad κρατάει το δεξί του χέρι ψηλά πάνω από το κεφάλι του για περισσότερα από 10 χρόνια προς τιμήν μιας ινδουιστικής θεότητας.

Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα viral βίντεο στο Twitter, λέγοντας ότι ήθελε να κάνει κάτι για τον θεό του, ώστε να τον προσέξει. Έτσι σήκωσε το δεξί του χέρι ψηλά και δεν το κατέβασε ποτέ ξανά. Σήμερα, είναι κατά κάποιο τρόπο κολλημένο σε αυτή τη θέση και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν το νιώθει καν πια.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο καιρό ο sadhu κρατάει το χέρι του έτσι ψηλά, λέει μόνο «πάνω από 10 χρόνια» στο βίντεο, αλλά υπάρχουν φωτογραφίες του στο διαδίκτυο από το 2018 με λεζάντες που υποστηρίζουν ότι το έκανε τότε για πάνω από μια δεκαετία. Επομένως, έχουν περάσει τουλάχιστον 14 χρόνια.

Πηγή: ethnos.gr



Guy from India hasen't put his arm down for 10 Years to honor his God 😱#amazing #india #pandit #guru #sacrifice #ENGvIND @unexpected_new pic.twitter.com/ldAVoXpMJi