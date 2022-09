Τούρκος διπλωμάτης ζητά συμμαχία με τους Έλληνες κατά της κέτσαπ στα ντολμαδάκια

Αν και οι γείτονες δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους αναρτήσεις, ο συγκεκριμένος πρωτοτύπησε και έγινε viral.

Ο Ατσάρ ανάρτησε μια εικόνα με ντολμαδάκια στα οποία κάποιος έχει ρίξει κέτσαπ από πάνω και γράφει: «Αγαπητοί Έλληνες αδερφοί και αδερφές. Ξεχάστε τις διαφορές μας. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε εναντίον ενός κοινού εχθρού», έγραψε ο Ουμούτ Ακάρ εννοώντας την κέτσαπ που δεν ταιριάζει με κάθε φαγητό.

Ο Τούρκος διπλωμάτης με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει τον πόνο που του προκαλεί η προσθήκη κέτσαπ πάνω στα ντολμαδάκια και εκτίμησε ότι όσοι Έλληνες δουν τη φωτογραφία, θα νιώσουν το ίδιο.

Πηγή: newsbeast.gr

Despite our differences I still believe that Turks & Greeks should unite against common enemy. 😎



🇹🇷🧿🇬🇷 pic.twitter.com/Ll9D0HzWJR