«Πέπα το γουρουνάκι» ΛΟΑΤΚΙ: Για πρώτη φορά οικογένεια με δύο μαμάδες στο δημοφιλές καρτούν (vid)

Ο νέος χαρακτήρας εισάγεται στη σειρά ως μία από τις συμμαθήτριες της Πέπα. Είναι η Πένι το αρκουδάκι, ένα παιδάκι που μεγαλώνει σε μια οικογένεια με γονείς του ίδιου φύλου, δύο γυναίκες λεσβίες, δύο μαμάδες.

Οι παραγωγοί της σειράς που γνωρίζει τεράστια επιτυχία, είχαν δεχθεί πάνω από 23.000 υπογραφές από τηλεθεατές που τους ζητούσαν να εισάγουν ένα ομόφυλο ζευγάρι ώστε να παρουσιάζονται όλοι οι τύποι οικογένειας και να διευρυνθεί η ορατότητα όλων των οικογενειών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Με το σκεπτικό ότι μέσα από τα παιδιά μεγαλώνει ο κόσμος μας, προβλήθηκε από το Channel 5 το πρώτο επεισόδιο με την Πένι το αρκουδάκι. Το επεισόδιο έχει τίτλο "Οικογένειες".

Στο επεισόδιο η Πένι συστήνεται και συστήνει την οικογένειά της. "Είμαι η Πένι το πολικό αρκουδάκι. Ζω με τη μαμά μου και την άλλη μαμά μου". Και συνεχίζει: "Η μία μαμά είναι γιατρός και η άλλη μαγειρεύει μακαρόνια. Λατρεύω τα μακαρόνια".

Οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών για πρώτη φορά στην Πέπα

"Είναι καταπληκτικό που κάνουν την εμφάνισή τους οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών", δήλωσε στην εφημερίδα Sun ο Ρόμπι ντε Σάντος, εκπρόσωπος της οργάνωσης Stonewall για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

"Πολλά από τα παιδιά που θα δουν τη σειρά, και το συγκεκριμένο επεισόδιο, ζουν με δυο μαμάδες ή δυο μπαμπάδες και θα είναι πολύ σημαντικό για τα ίδια να δουν ότι οι οικογένειές τους εκπροσωπούνται σε ένα τόσο εμβληματικό τηλεοπτικό πρόγραμμα για παιδιά".

Υπήρξαν ωστόσο, και οι φωνές εκείνων που άσκησαν κριτική στη σειρά λέγοντας ότι η κίνηση αυτή είναι "χωρίς νόημα" ή ότι πρόκειται για "υπερβολική πολιτική ορθότητα".

Πηγή: thetoc.gr

Peppa Pig introduces classmate character who is being brought up by same-sex parents https://t.co/YguR3TKIl6