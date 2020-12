Τι ισχύει στην αγορά με την υπηρεσία click away

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για το click away.

«Πρώτη μέρα λειτουργίας της υπηρεσίας «παράδοση εκτός (click away)» θα ήθελα να ευχηθώ καλές πωλήσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση αλλά και να τονίσω ότι δεν πρέπει να καταστρατηγηθούν οι κανόνες της. Εάν έχουμε εικόνες συνωστισμού θα σταματήσει αναγκαστικά δυστυχώς».

Αυτό ανέφερε χθες σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης ενώ σε άλλη ανάρτησή του σχολίαζοντας δηλώσεις του καθηγητή και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Μπαμπινιώτη, σχετικά με τη χρήση ξένων λέξεων που έχουν υιοθετηθεί αναφέρει: «Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Καθηγητής, εγω προσωπικά έχω υιοθετήσει τον όρο «παράδοση εκτός». Την Γλώσσα μας την αγαπάμε και την υπερασπιζόμαστε».

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα νέα μέτρα (Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020) προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Προβλέπεται στην απόφαση ότι:

- Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο

- Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 20:30. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας είναι έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

- Τα καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Βιβλιοπωλεία

- Για τα βιβλιοπωλεία, επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

Κομμωτήρια

- Η λειτουργικά των κομμωτηρίων αφορά: στις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01, τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο, τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02, τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12, τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02, τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03

και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

- Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

- Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

- Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..

- Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

ΚΤΕΟ

Για τις Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00 προβλέπεται ότι:

- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

- Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα άτομα.



Πως λειτουργεί το click away

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

Γίνεται καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες συνολικά.

Η παραλαβή γίνεται από ένα άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

Κατά την παραλαβή τηρείται ελάχιστη απόστασης δύο μέτρων μεταξύ πελατών, ο μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή είναι 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής δέκα λεπτά.

Για τη μετακίνηση παραλαβής με click away

Ειδικά, για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της προαγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή σχετικό αποδεικτικό μήνυμα (SMS) ή το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.



Τι απαγορεύεται να πωλούν τα σούπερ μάρκετ

Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:

α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,

β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,

γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,

δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,

ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,

στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54,

ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,

η) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65,

θ) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημί-παλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και

ι) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.



Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής.



Σε όλη την χώρα αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων και σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται το click away:

1. 'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.19.

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.41.

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.42.

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.43.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.51.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης] ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.52.

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.53.

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ., το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.54.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07) και της διαδικασίας προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.59.

10. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.62.63.

11. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ ΚΑΔ 47.63.

12. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ ΚΑΔ 47.64.

13. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ ΚΑΔ 47.65.

14. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.71.

15. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.72.

16. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.75.

17. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέ-ων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυ-κητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.76.

18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ ΚΑΔ 47.77.

19. 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.78.

20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.) ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)/ΚΑΔ 47.79.

21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.

22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

23. 'Αλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.

24. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-δηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

26. 'Αλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

27. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.

28. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.

29. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

30. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚαΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.

31. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.

32. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29.

33. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.

34. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.

35. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.

36. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

37. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ ΚΑΔ 82.30.

38. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης gasket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

39. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.

40. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/ ΚΑΔ 85.53.

41. 'Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.

42. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.

43. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιω-μένων/ΚΑΔ 88.10.12.

44. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, εξαιρουμένων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91.

45. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.

46. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.

47. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.

48. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.

49. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.

50. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.

51. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.

52. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-ων/ΚΑΔ 91.01.

53. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.

54. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών/ΚΑΔ 91.03.

55. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04.

56. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.

57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση

α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague),

β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπι-ακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13.

60. 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

61. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

62. 'Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-γίας/ΚΑΔ 93.29.

63. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινω-νικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

64. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εξαιρουμένων των υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03)/ΚΑΔ 96.02.

65. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 96.04.

66. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ ΚΑΔ 96.09.19.06.

67. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08.

68. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09.

69. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.

70. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16.

71. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (ρϊσκϊι^)/ΚΑΔ 96.09.19.17.

72. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side).

73. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 85.10.

β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της περ. α). Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της περ. α) μόνο με τη διαδικασία της προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away) σε χώρο εκτός των καταστημάτων.

γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολλαπλές δραστηριότητες (ΚΑΔ), συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς τις δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της περ. α) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής.

2. Η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γίνεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

3. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.

4. Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης.

5. Η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.). Στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών.

6. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία.