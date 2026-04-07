Πασχαλινό τραπέζι: Πολύ πιο «τσουχτερό» σε σχέση με πέρυσι - «Ίσως ξεπεράσει το 20% η αύξηση»

Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στο ότι ανέβηκαν οι τιμές των προϊόντων από την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι το Πάσχα και με βάση την εικόνα στην αγορά, φαίνεται ότι επαληθεύονται οι ιδιαίτερα δυσοίωνες τοποθετήσεις για πανάκριβο εορταστικό τραπέζι. Όλες οι εκτιμήσεις αλλά και τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πολύ λίγα θα είναι τα νοικοκυριά στη χώρα που θα καταφέρουν να απολαύσουν ένα γεμάτο πασχαλινό τραπέζι.

Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία φαίνεται ότι θα αρκεστεί μόνο στα απαραίτητα και σε προϊόντα χαμηλότερης αξίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο ethnos.gr η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), Παναγιώτα Καλαποθαράκου, το φετινό εορταστικό τραπέζι αναμένεται να είναι τουλάχιστον κατά 15% ακριβότερο σε σύγκριση με το περσινό, χωρίς να αποκλείει το πιθανό ενδεχόμενο να κοστίσει τελικά κατά πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι.

Η ίδια κάνει λόγο για ξεκάθαρα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά και για εκμετάλλευση του πολέμου, προκειμένου επιχειρήσεις να αυξήσουν κερδοφορία τους, σημειώνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη αύξηση τιμών. Αναφέρει, παράλληλα, ότι οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας δεν γίνονται επαρκώς και ότι δεν είναι σωστή η στόχευσή τους, αφού δεν πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Δυστυχώς, αναμένουμε να δούμε αλλά και βλέπουμε ήδη πολύ μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται. Είναι λογικό ο πόλεμος να προκαλέσει κάποια αύξηση τιμών, ιδίως από τη στιγμή που ανέβηκαν πολύ οι τιμές των καυσίμων, όχι, όμως, σε αυτό το επίπεδο. Όπως συμβαίνει πάντοτε, για μία ακόμα φορά αυτήν την πολύ μεγάλη επιβάρυνση θα την πληρώσουν οι καταναλωτές», λέει στο ethnos.gr η κ. Καλαποθαράκου.

Κατά 30% πάνω το κρέας - Μέχρι 5 φορές ακριβότερα τα οπωροκηπευτικά από το χωράφι στο ράφι

Δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, αναφέρεται στα οπωροκηπευτικά, για τα οποία λέει ότι φτάνουν στα ράφια των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με τιμές μέχρι και πέντε φορές υψηλότερες από αυτές που τα πουλάει ο παραγωγός.

«Δεν είναι δυνατόν η ντομάτα, για παράδειγμα, να πωλείται προς 3,5 ή 4 ευρώ το κιλό, ενώ μέχρι πρότινος κόστιζε 1,80 ευρώ ανά κιλό. Αυτό δεν είναι λογικό φαινόμενο και προφανώς κάτι γίνεται και με τους μεσάζοντες. Πάντοτε, βέβαια, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, όμως, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολλοί αυτοί που εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πουλάνε ακόμα ακριβότερα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος», λέει η κ. Καλαποθαράκου. Η ίδια σημειώνει ακόμα ότι η τιμή των κρεάτων έχει... απογειωθεί. «Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία έλλειψη στα εγχώρια κρέατα, εξαιτίας των ασθενειών που έπληξαν την κτηνοτροφία.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, για παράδειγμα, το 85%-90% του μοσχαρίσιου κρέατος να εισάγεται. Όμως, δεν είναι δυνατό να βλέπουμε στην αγορά την αύξηση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος να ξεπερνάει σε σχέση με πέρυσι το 30%. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο στη λιανική τιμή των προϊόντων. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κερδοσκοπία από επιχειρήσεις, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν καρτέλ, ο ανταγωνισμός δεν λειτουργείκαι αυτά αποτελούν χρόνιες παθογένειες. Δυστυχώς, οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας δεν είναι επαρκείς και δεν γίνονται σωστά», τονίζει η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Από την πρώτη μέρα του πολέμου ανέβηκαν οι τιμές

Η κ. Καλαποθαράκου κατακρίνει και το γεγονός ότι από την πρώτη ημέρα του πολέμου άρχισε να παρατηρείται στη χώρα μας αύξηση των τιμών των προϊόντων, γεγονός που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. «Είναι ξεκάθαρο ότι στις επιχειρήσεις υπάρχουν αποθέματα προϊόντων για περίπου 1,5 μήνα. Όμως, από την πρώτη μέρα του πολέμου άρχισαν να ανεβάζουν τις τιμές και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ήδη είχαμε μεγάλες αυξήσεις μέσα στο 2025 και σε αυτές έρχονται να προστεθούν τώρα νέες μεγάλες αυξήσεις. Εκτιμώ ότι το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με πέρυσι, χωρίς να αποκλείω η αύξηση να ξεπεράσει ακόμα και το 20%, αν και ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο», καταλήγει η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ.