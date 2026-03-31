«Οδηγήστε και πετάξτε λιγότερο»: Τα μέτρα που ζητά η ΕΕ να εφαρμόσουν οι πολίτες για να αποφευχθεί το κραχ στα καύσιμα

Μια νέα προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. έρχεται να ενισχύσει την άποψη ότι στενεύουν τα περιθώρια σε ό,τι αφορά στα αποθέματα καυσίμων.

Σύμφωνα με το Politico, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιέργκενσεν, ζήτησε από τα κράτη μέλη να μειώσουν τη χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, ένα αίτημα που αντικατοπτρίζει τους φόβους ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται από πρόβλημα τιμών σε μια πλήρη ενεργειακή κρίση εφοδιασμού, με σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας, ο Γιέργκενσεν ανέφερε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν «εθελοντικά μέτρα εξοικονόμησης ζήτησης… με ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των μεταφορών».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα ζητήσουν από τους πολίτες να οδηγούν ή να πετούν λιγότερο, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα για πιο απαραίτητες χρήσεις, όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένες ασιατικές χώρες.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρώπης θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση την Τρίτη για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Ελλείψεις εφοδιασμού για τα καύσιμα των αεροσκαφών

Στην επιστολή του, ο Γιέργκενσεν ανέφερε ότι ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις εφοδιασμού λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον Περσικό Κόλπο, από όπου η ΕΕ προμηθεύεται πάνω από το 40% των εισαγωγών της σε καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ.

Πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη έλλειψη επιδεινώνεται από την «περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών προμηθευτών και δυνατοτήτων διύλισης για συγκεκριμένα προϊόντα εντός της ΕΕ».

«Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απέχουν από τη λήψη μέτρων που ενδέχεται να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων, να περιορίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαϊκών προϊόντων ή να αποθαρρύνουν την παραγωγή των διυλιστηρίων της ΕΕ», δήλωσε ο Γιέργκενσεν. Πρόσθεσε ότι οι χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διασυνοριακές επιπτώσεις των εθνικών μέτρων, ώστε να διατηρηθεί η «συνοχή σε επίπεδο ΕΕ».

Η κρίση του '70 με τα δελτία καυσίμων

Προς το παρόν, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης ζήτησης, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970, όταν οι κυβερνήσεις επέβαλαν δελτίο καυσίμων και «Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα». Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη προτείνει μια σειρά μέτρων για τη μείωση της ζήτησης αυτή τη φορά, όπως η ενθάρρυνση της τηλεργασίας και η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους.

Η επιστολή έρχεται σε μια περίοδο όπου μειώνεται η αισιοδοξία ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, γεγονός που καθιστά πιο πιθανές τις μακροχρόνιες ελλείψεις. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να προβούν σε «έγκαιρη προετοιμασία ενόψει μιας ενδεχομένως παρατεταμένης διαταραχής», ανέφερε ο Γιέργκενσεν.

Ο ανώτερος αξιωματούχος ενέργειας συνέστησε επίσης στα κράτη να ενισχύσουν την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών, να «αναβάλουν μη απαραίτητες εργασίες συντήρησης διυλιστηρίων» και να εξετάσουν την αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων.

Πηγή: ethnos.gr