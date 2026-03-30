Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στο πασχαλινό τραπέζι και στο ταξίδι για τις γιορτές - Στα ύψη το κόστος

Το κύμα ανατιμήσεων "χτυπάει" το πασχαλινό τραπέζι. Η έρευνα αγοράς για τον παραδοσιακό οβελία έχει ξεκινήσει, με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα. Οι αυξήσεις στα καύσιμα κάνουν πολλούς να σκέφτονται ακόμα και το ταξίδι στο χωριό για το Πάσχα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κρεοπωλών δείχνουν ότι η τιμή του αρνιού, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, θα καταγράψει αύξηση τουλάχιστον κατά 10%. Οι καταναλωτές παραμένουν διστακτικοί.

Αυξημένες είναι οι τιμές και στα οπωροκηπευτικά. Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το υψηλό μεταφορικό κόστος και τη μεγάλη ζήτηση, κάνουν μέχρι και τη σαλάτα… πολυτέλεια.

Ενδεικτικά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το μαρούλι αυξήθηκε κατά 20 λεπτά, η ντομάτα από το 1,5 ευρώ εκτοξεύθηκε στα 2,80 το κιλό, τα αγγουράκια από το 1 ευρώ στα 1,30.

Οι καταναλωτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν το δώρο του Πάσχα για τις αγορές τους.

Με τις τιμές των καυσίμων, λόγω του πολέμου, αυξημένες κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και για μια διαδρομή έως 500 χιλιόμετρα, το επιπλέον κόστος μόνο για βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και τα 25 ευρώ.

Με την αμόλυβδη στα 2,044 ευρώ το λίτρο και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το ταξίδι Αθήνα–Καλαμάτα μετ’ επιστροφής κοστίζει μόνο σε καύσιμα περίπου 72 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 105,3 ευρώ. Για το Καρπενήσι, με απόσταση 576 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 88 ευρώ, ενώ με τα διόδια το συνολικό κόστος αγγίζει τα 120 ευρώ.

Αθήνα – Καλαμάτα (μετ’ επιστροφής 474 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 72,66 €

Διόδια: 32,7 €

Συνολικό κόστος: 105,3 €

Αθήνα – Καρπενήσι (μετ’ επιστροφής 576 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 88,3 €

Διόδια: 32,2 €

Συνολικό κόστος: 120 €

Όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο αυξάνεται και ο λογαριασμός.

Για ένα ταξίδι Αθήνα–Ιωάννινα με επιστροφή, τα καύσιμα φτάνουν σχεδόν τα 128 ευρώ και τα διόδια τα 90 ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 217,25 ευρώ. Για Θεσσαλονίκη, το κόστος εκτοξεύεται στα 228,2 ευρώ.

Αθήνα – Ιωάννινα (μετ’ επιστροφής 834 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 127,85 €

Διόδια: 89,4 €

Συνολικό κόστος: 217,25 €

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής 1010 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 154,8 €

Διόδια: 73,4 €

Συνολικό κόστος: 228,2 €

Και στον προορισμό όμως, η βενζίνη είναι συχνά ακόμη ακριβότερη.

Δεν σταματούν τα έξοδα ούτε στην… φιλοξενία

Για όσους δεν διαθέτουν φιλοξενία, τα έξοδα δεν σταματούν στη μετακίνηση. Διαμονή, διατροφή και διασκέδαση ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό, καθιστώντας το κόστος για λίγες ημέρες σχεδόν απαγορευτικό.

Για όσους δεν έχουν εξοχικό, το ερώτημα πλέον δεν είναι πού θα πάνε το Πάσχα, αλλά μέχρι πού αντέχει η τσέπη τους να φτάσει.

Πηγή: megatv.com