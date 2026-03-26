Ζωή χαρισάμενη: »Κάτω από 1.000 ευρώ οι συντάξεις του μέλλοντος»

Από το «κρυφό χρέος» των συντάξεων, το Ασφαλιστικό πέρασε βίαια στην εσωτερική υπονόμευσή του λόγω δραματικών περικοπών στις τρέχουσες και, κυρίως, τις μέλλουσες αποδοχές…

Και αυτό γιατί οι συντάξεις του μέλλοντος θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ και μάλιστα για 40 χρόνια ασφάλισης σε περιβάλλον ανεργίας, ανασφάλειας και εκρηκτικών τεχνολογικών ανατροπών…

Οι συντάξεις μαζί με τις επικουρικές, από το 80% έως και το 110% επί των τελευταίων αποδοχών στο παρελθόν, έχουν ήδη περιοριστεί στο 50%-60% (συμπεριλαμβανόμενης και της εθνικής σύνταξης…)

Το μόνο πιο ευνοϊκό στο σημερινό Ασφαλιστικό, έναντι του παρελθόντος, είναι η ευχέρεια ο συνταξιούχος να συνεχίσει να… εργάζεται και μετά την λήψη της παροχής από τον ΕΦΚΑ. Και αυτή η δυνατότητα παρέχεται, ενόσω αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση…

«Εγώ (δεν) θα πάρω σύνταξη;»

Η πιο διαδομένη φράση των νεώτερων γενιών για το Ασφαλιστικό είναι: «εγώ (δεν) θα πάρω σύνταξη;». Αφενός λόγω των πολλών ετών ασφάλισης που απαιτούνται (40 χρόνια), την μεγάλη ηλικία συνταξιοδότησης (67ο έτος της ηλικίας με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης), εν μέσω μάλιστα ανεργίας και γενικότερης εργασιακής ανασφάλειας και, αφετέρου, τις εξαιρετικά χαμηλές συντάξεις. Οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, συναρτώνται με τις εξίσου χαμηλές αποδοχές/εισφορές των εν ενεργεία…

1.Με μέσο μισθό ασφάλισης τα 1.000 ευρώ (μέσες αποδοχές από το 2002 και μέχρι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης), οι αποδοχές του ΕΦΚΑ με 40 χρόνια ασφάλισης είναι μόλις 946 ευρώ μεικτά.

Μπορεί τα 1.000 ευρώ αμοιβής να μοιάζουν λίγα, αλλά πρόκειται για συντάξιμες αποδοχές (μέσο μισθό), δηλαδή τον μέσο όρο των αμοιβών σε ολόκληρη την εργασιακή περίοδο. Κατά συνέπεια πρέπει να συμπεριληφθεί η περίοδος των 586 ευρώ (2012-2018) για τους νέους κάτω των 25 ετών, οι περίοδοι της μερικής απασχόλησης ή της διαλείπουσας εργασίας (μερικές ημέρες την εβδομάδα), αλλά και το «πάγωμα» των 3ετιών την περίοδο 2012-2023. Που σημαίνει ότι οι μισθωτοί ελάμβαναν τις ίδιες αμοιβές είτε είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας το 2010, είτε το 2024…

2.Η συντριπτική πλειονότητα (8/10) των ελεύθερων επαγγελματιών θα πάρει σαν σύνταξη λίγα περισσότερα από 900 ευρώ μεικτά για 40 χρόνια ασφάλισης. Και αυτό γιατί τα 185 ευρώ που (συνήθως) πληρώνει για κύρια ασφάλιση (από τα 260 συνολικά κάθε μήνα στην κατώτερη ασφαλιστική κλάση), παραπέμπουν σε συντάξιμες αποδοχές 925 ευρώ. Οι οποίες, για 40 χρόνια ασφάλισης, αποδίδουν 426 ευρώ ανταποδοτικής σύνταξης (50%), ενώ η εθνική σύνταξη (που πληρώνει το δημόσιο) είναι σαφώς υψηλότερη, στα 446 ευρώ. Και συνολικά οι μεικτές αμοιβές (θα) διαμορφώνονται στα 908 ευρώ το μήνα…

3.Σε ακόμη πιο δεινή θέση βρίσκονται οι αγρότες. Η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι μόλις 270 ευρώ το μήνα, για εισφορές κυρίες σύνταξης στα 108 ευρώ το μήνα (κατώτερη ασφαλιστική κλάση) και συνολικά 713 ευρώ μαζί με την πλήρη εθνική σύνταξη που θα λάβουν, αν δεν αλλάξει και πάλι κάτι, μετά το 2032. Και αυτό καθώς σήμερα οι συνταξιούχοι αγρότες δεν λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη…

Πηγή: ieidiseis.gr