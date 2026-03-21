Καύσιμα: Γιατί είναι δύσκολη εξίσωση η μείωση του φόρου - «Αναπόφευκτες οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου»

Κατά τον Γιάννη Χατζηδημητρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να κόψει από αλλού χρήματα, για να μειώσει το δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει σε περίπτωση μείωσης του φόρου στα καύσιμα.

Ως δεδομένο θεωρεί ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Χατζηδημητρίου ότι τα νοικοκυριά θα ζοριστούν οικονομικά, από τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε αποκλιμάκωσή του.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο έστω και προσωρινής μείωσης των φόρων στα καύσιμα, προκειμένου να υπάρξει μία σχετική ανακούφιση των νοικοκυριών, κάτι που αποφάσισαν ήδη η Ιταλία και η Ισπανία, ο κ. Χατζηδημητρίου υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία πολύ δύσκολη εξίσωση, από τη στιγμή που έχουν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως λέει, η οποία μείωση των φόρων στα καύσιμα, θα άφηνε δημοσιονομικό κενό και το έλλειμμα που θα δημιουργούνταν, θα έπρεπε να εξοικονομηθεί από αλλού, με αποτέλεσμα να κοπούν άλλες παροχές, ίσως και προς κοινωνικές ομάδες που θα είχαν περισσότερο ανάγκη.

Ο ομότιμος καθηγητής σημειώνει, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης και ένα από αυτά είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά, κάτι που γίνεται απαραίτητο στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης. «Είναι δεδομένο ότι θα ζοριστούμε οικονομικά και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.

Σε καμία χώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντισταθμιστεί στο 100% η απώλεια εισοδήματος λόγω του πολέμου. Το λογικό είναι πρώτα να βοηθηθούν οι φτωχότερες κοινωνικές ομάδες. Αυτόν που φέρνει κάθε μήνα στο σπίτι του εισόδημα 3.000 ευρώ, γιατί να τον βοηθήσεις σε αυτήν περίσταση; Απλώς θα πρέπει να μάθει να ζει λιγότερο άνετα», αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής του ΠΑΜΑΚ.

Δύσκολη εξίσωση η μείωση του φόρου στα καύσιμα

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου η δημοσιονομική θέση της χώρας, η οποία είναι χειρότερη από αυτήν της Ιταλίας και της Ισπανίας, δεν επιτρέπει στην Πολιτεία να χάσει σημαντικά έσοδα από αυτόν τον τομέα, διότι με κάποιον τρόπο πρέπει αυτά να καλυφθούν. «Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε στο τέλος του 2025, πρέπει να τηρηθεί. Στην περίπτωση που μειωθούν έστω και προσωρινά οι φόροι στα καύσιμα, δεν ξέρουμε από πού θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρει χρήματα, για να αντικαταστήσει τη μείωση των εσόδων.

Για να τηρηθεί ο προϋπολογισμός, θα πρέπει η κυβέρνηση να κόψει από αλλού, με αποτέλεσμα να χάσουν παροχές άλλοι, οι οποίοι ενδεχομένως τις έχουν περισσότερη ανάγκη, όπως, για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι ή να μη γίνουν κάποια μεγάλα και απαραίτητα έργα. Δυστυχώς, πρόκειται για μία πολύ δύσκολη εξίσωση, την οποία καλείται να λύσει το Υπουργείο Οικονομικών», λέει στο ethnos.gr ο κ. Χατζηδημητίου. Ο ίδιος, ωστόσο, θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Όπως αναφέρει, θα το κάνει αυτό το επόμενο διάστημα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

«Είμαι βέβαιος ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό η κυβέρνηση και είναι δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Όμως και τα χρήματα, που υπάρχουν, είναι δεδομένα και τα καταβάλλουν οι έντιμοι φορολογούμενοι. Υπάρχουν περιορισμοί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας απαγορεύουν να μειώσουμε τις δαπάνες πάνω από το 3% του ΑΕΠ. Αυτό δεν το γνωρίζει και δεν το καταλαβαίνει πολύς κόσμος», σημειώνει ο ομότιμος καθηγητής του ΠΑΜΑΚ.

Κατά τον ίδιο, ανακούφιση θα προέλθει για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις από τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, που έχουν εξοικονομηθεί από την υπεραπόδοση της οικονομίας. «Αυτά τα χρήματα δεν τα περίμενε η κυβέρνηση και δεν τα είχε προϋπολογίσει. Αποτελούν περίσσευμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακούφιση των πολιτών, χωρίς να χρειαστεί να κοπούν από αλλού. Ελπίζω ότι θα λάβουν τη σχετική απόφαση και θα προχωρήσουν στη χρησιμοποίησή τους. Άλλωστε, έχει αναφέρει κάτι τέτοιο και ο κ. Πιερρακάκης», υποστηρίζει ο κ. Χατζηδημητρίου.

Εντατικοποίηση των ελέγχων στο μέτρο του δυνατού

Ο ομότιμος καθηγητής του ΠΑΜΑΚ αναφέρει ακόμα ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά, με την ανάγκη αυτή να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σήμερα εξαιτίας του πολέμου. «Το βασικό ερώτημα είναι, αν έχουν δικαιολογία οι αυξήσεις με βάση τις τιμές που αγοράζουν οι επιχειρήσεις. Δε σημαίνει ότι παντού υπάρχει αισχροκέρδεια αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αυτό. Βέβαια, είναι ανθρωπίνως αδύνατο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα και σε κάθε επιχείρηση», καταλήγει ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πηγή: ethnos.gr