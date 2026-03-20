Πλησίασε σε «deal» για ημερήσιο ναύλο 751 χιλ. δολάρια ο Αλαφούζος

Εταιρία συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου έφτασε κοντά σε μια από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες ναύλωσης στην αγορά των τάνκερ VLCC, όμως το «deal» δεν ολοκληρώθηκε, σε μια απόδειξη της αβεβαιότητας που επικρατεί στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η Okeanis Eco Tankers, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, βρέθηκε στο προσκήνιο εξαιτίας των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για τη ναύλωση του δεξαμενόπλοιου Nissos Donoussa (χωρητικότητας 318.700 dwt, κατασκευής 2019) στην Trafigura, με ημερήσιο ναύλο που έφτανε τα 751.615 δολάρια.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης, η συγκεκριμένη συμφωνία θα καταγραφόταν ως η ακριβότερη ναύλωση VLCC στην ιστορία. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την Tankers International, το deal δεν προχώρησε τελικά.

Η κατάρρευση της συμφωνίας αποδίδεται κυρίως στις ταχύτατες εξελίξεις που επηρεάζουν τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αλλά και στα αντικρουόμενα σήματα που επικρατούν στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Οι ναυλομεσίτες εμφανίζονται διχασμένοι, διατυπώνοντας διαφορετικές εκτιμήσεις για τη γραμμή Μέση Ανατολής – Κίνας.

Την ίδια στιγμή, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί αισθητά, με την κίνηση πλοίων να περιορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ τόσο οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όσο και οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να αναλάβουν μεταφορές με αυξημένο ρίσκο.

Η υπόθεση του Nissos Donoussa δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς και άλλες συμφωνίες για ναυλώσεις με ιδιαίτερα υψηλά ημερήσια έσοδα, που βρίσκονταν σε στάδιο διαπραγμάτευσης, δεν κατέληξαν σε συμφωνία τις τελευταίες ημέρες.