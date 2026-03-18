Πρώτη κατοικία: Νέα νομοθετική παρέμβαση μέσω εξωδικαστικού - Μεγαλύτερα «κουρέματα» και περισσότερες δόσεις

Μια νέα μεταρρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η νέα πρωτοβουλία εισάγει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία τους, επιδιώκοντας έτσι μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, αποδεχόμενοι ως αντιστάθμισμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του «κουρέματος» και της δόσης θα καθορίζεται με βάση τη σχέση μεταξύ της αξίας της κατοικίας και του συνολικού χρέους προς τους πιστωτές.

Παράλληλα, το υπουργείο επισημαίνει ότι η διαδικασία θα είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική, ώστε να προσφέρει μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους.

Πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει τη διάσωση αποκλειστικά της κύριας κατοικίας του.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος που παράγει την πρόταση ρύθμισης θα λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία της κύριας κατοικίας και όχι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό οδηγεί σε πιο ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, καθώς η δόση και το «κούρεμα» προσαρμόζονται αποκλειστικά στην αξία του ακινήτου και στα εισοδήματα του οφειλέτη.

Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα θα οδηγούνται σε εκποίηση μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης

• Ο αλγόριθμος υπολογισμού θα βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον αυτό επιλεγεί από τον οφειλέτη.

• Ως αξία λαμβάνεται το υψηλότερο ποσό μεταξύ εμπορικής αξίας και αξίας ΕΝΦΙΑ, όπως ήδη προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο.

• Η πρόταση ρύθμισης θα περιλαμβάνει την εκποίηση όλων των λοιπών ακινήτων (πλην της πρώτης κατοικίας).

• Η διαδικασία εκποίησης θα ενσωματώνεται στη σύμβαση και θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών (e-auction).

• Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη λύση.

• Σε περίπτωση αποδοχής, υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για την κατοικία και την εκποίηση των λοιπών στοιχείων.

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

Η νέα ρύθμιση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ελάφρυνση των οφειλών, καθώς προβλέπει σημαντικά «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της κατοικίας είναι μικρότερη από το συνολικό χρέος.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής, ακολουθώντας τη βασική φιλοσοφία όλων των προηγούμενων εργαλείων προστασίας.

Επιπλέον, η πρόβλεψη για εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων δίνει λύση σε περιπτώσεις όπου αυτά παρέμεναν αδιάθετα, επιβαρύνοντας τη συνολική ρύθμιση και περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά της.

Συνολικά, η παρέμβαση φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο ρεαλιστική και λειτουργική λύση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ενισχύοντας την προστασία της κατοικίας και διευκολύνοντας την οικονομική επανεκκίνηση των οφειλετών.

Πηγή: ethnos.gr