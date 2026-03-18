Έφτασε στα 2 ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα - Έκτακτη συνέλευση βενζινοπωλών και απεργία διαρκείας στη Λέσβο

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας για την πορεία των τιμών των καυσίμων πραγματοποιείται σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων προκαλούν έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Οι πρατηριούχοι σε όλη τη χώρα εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, υποστηρίζοντας ότι το πλαφόν που έχει επιβληθεί στην κερδοφορία των υγρών καυσίμων περιορίζει δραστικά τα περιθώρια λειτουργίας τους.

Όπως δήλωσε χθες στο iEidiseis.gr ο πρόεδρος της ΟΒΕ, Μιχάλης Κιούσης, «συγκαλούμε έκτακτη γενική συνέλευση των προεδρείων βενζινοπωλών της Ελλάδας. Υπάρχει πολύ μεγάλη πανελλαδική αντίδραση. Θα βάλουμε τα πράγματα κάτω και θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε».

Στο τραπέζι κινητοποιήσεις

Παρότι το ενδεχόμενο πανελλαδικής απεργίας δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, στον κλάδο εξετάζονται διάφορες μορφές κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Πηγές από τον χώρο των πρατηριούχων επισημαίνουν ότι η προκήρυξη απεργίας σε πανελλαδικό επίπεδο είναι δύσκολη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς και των ιδιαιτεροτήτων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρατηρίων.

Ενδεικτικό είναι ότι περίπου 400 πρατήρια στην Αττική ανήκουν σε δύο μεγάλους ελληνικούς ομίλους διυλιστηρίων, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον συντονισμό μιας καθολικής κινητοποίησης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τοπικών απεργιών σε συγκεκριμένους νομούς, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις επόμενες ημέρες.

Απεργία διαρκείας στη Λέσβο

Την ίδια ώρα, πιο δυναμικές εξελίξεις καταγράφονται στη Λέσβο, όπου οι πρατηριούχοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας από την Πέμπτη 19 Μαρτίου, κλείνοντας επ’ αόριστον τα βενζινάδικα του νησιού.

Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για πλήρες αδιέξοδο, υποστηρίζοντας ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας, ενώ χαρακτηρίζουν το πλαφόν στην κερδοφορία «παράλογο και εσφαλμένα υπολογισμένο».

Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά σε όλη τη χώρα.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε χθες στα 1,924 ευρώ ανά λίτρο, από 1,913 ευρώ την προηγούμενη ημέρα.

Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης αυξήθηκε στα 1,902 ευρώ το λίτρο από 1,892 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται περίπου στα 1,47 ευρώ το λίτρο.

Στην Αττική, οι τιμές του ντίζελ πλησιάζουν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Στον Άλιμο κυμαίνονται μεταξύ 1,946 και 1,959 ευρώ, σε Χαϊδάρι και Περιστέρι γύρω στα 1,945 ευρώ, ενώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος φτάνουν τα 1,919 ευρώ.

Σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, όπως η Ιερά Οδός, η τιμή ξεπερνά ήδη τα 2,09 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε οδηγούς και επαγγελματίες.

Οι τιμές στην αγορά πετρελαίου

Την ίδια ώρα, στη διεθνή αγορά οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,17%, στα 102,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,81%, στα 94,56 δολάρια.

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς που επικαλούνται το American Petroleum Institute, τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο περίπου 380.000 βαρελιών.

Πηγή: ieidiseis.gr