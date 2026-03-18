Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα βάζει ο Μητσοτάκης στο τραπέζι της ΕΕ

Το περίγραμμα των μέτρων που θα προτείνει αύριο στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, η οποία πλησιάζει όσο παρατείνεται ο πόλεμος στο Ιράν, περιέγραψε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες στο συνέδριο του Bloomberg, «Greek Energy: The New Era».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάγκη να διαμορφωθεί μία ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις που πηγάζουν από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Τόνισε καταρχάς ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, που ξέσπασε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εν όψει του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ.Μητσοτάκης προέτρεψε ειδικότερα την ΕΕ να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα, ώστε να προστατεύσει τους ευρωπαίους καταναλωτές από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τόνισε άλλωστε ότι υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος φυσικής διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο κίνησης, καθώς επηρεάζει τον πληθωρισμό περισσότερο από τη βενζίνη. Δήλωση η οποία δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης να λάβει πρώτα μέτρα για το ντίζελ ώστε να μην μετακυλίσουν οι επιχειρήσεις το μεταφορικό κόστος στους καταναλωτές.

Δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσει στο σύνολό της την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ούτως ή άλλως όπως σημείωσε θα χρειαζόταν παρεμβάσεις. Αν και υποστήριξε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς όπως είπε η πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα αυτό ήταν αποτελεσματική.

Ο κ.Μητσοτάκης όμως για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό παράθυρο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει σε αυτό μία ευρωπαϊκή απόφαση. “Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και τη φορολογία”, δήλωσε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη και, σε έναν βαθμό, ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα”, πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι θα εξέταζε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε δήλωσε ότι θα προτιμούσε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης.

“Δεν βλέπω λόγο να ανοίξουμε μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηρίξουμε και ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Αν χρειαστεί, στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους”, είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης.

Έδειξε έτσι προς την κατεύθυνση ενός νέου πακέτου επιδοματικών μέτρων το Πάσχα, εφόσον αύριο και μεθαύριο η συζήτηση στις Βρυξέλλες δείξει ότι δεν είναι στο τραπέζι μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα.

Το γοργόν και χάριν έχει

Στο ερώτημα εάν θα πρέπει η ΕΕ να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία, ο πρωθυπουργός απάντησε: “Αν χρειαστεί, ναι”, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο.

Σε γενικές γραμμές, δήλωσε άλλωστε κάπως επιφυλακτικός με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, γιατί τείνουν να ευνοούν τις μεγαλύτερες χώρες, όπως σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο.

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα. “Πρέπει να έχουμε έτοιμη την εργαλειοθήκη και, αν η κατάσταση συνεχιστεί, να μην χάσουμε χρόνο για να την ενεργοποιήσουμε”, τόνισε ο πρωθυπουργός.

“Γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι στην προηγούμενη κρίση επέμενα στην επιβολή πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου όταν εκτοξεύθηκαν. Χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να εφαρμοστεί”, υπενθύμισε και σχολίασε: “Σήμερα, ειλικρινά, αν τα πράγματα επιδεινωθούν δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τόσο.”.

Πηγή: news247.gr